ŽIVÝ NÁKLAD: Nemecká polícia našla v dodávke zo Slovenska 93 šteniat

Zvieratá mali byť v dodávke prepravené zo Slovenska do Španielska.

Ludwigsburg 5. apríla (TASR) - Dokopy 93 šteniat a 21 mačiek našli nemeckí policajti v slovenskej dodávke, ktorú kontrolovali v utorok večer na úseku diaľnice A8 v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Internetové vydanie denníka Pforzheimer Zeitung o tom informovalo v stredu s odvolaním sa na vyhlásenie policajného prezídia v Ludwigsburgu.



Podľa doterajších zistení mali byť zvieratá v dodávke prepravené zo Slovenska do Španielska. Dvojica slovenských vodičov vo veku 22 rokov síce pri kontrole predložila príslušné očkovacie preukazy, pri dodatočnom preverovaní sa však ukázalo, že zapísané údaje o veku zvierat nezodpovedajú skutočnosti.



Stav štvornohých pasažierov posúdil veterinárny úrad v Stuttgarte, kam sa vozidlo z miesta kontroly presunulo v sprievode policajtov. Tamojší pracovníci zistili, že niektoré zo zvierat sú príliš mladé na takúto cestu. Časť mačiek bola navyše chorá.



Veterinárny úrad zhabal predložené európske pasy pre spoločenské zvieratá a zakázal ďalšiu prepravu do Španielska. Ponechal si aj samotné zvieratá, ktoré dočasne umiestnil do jedného z miestnych útulkov, a začal vyšetrovanie prípadu, uviedol server Pforzheimer Zeitung.