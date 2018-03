Nemocniciam chýba dobré jedlo a ubytovanie, hodnotia pacienti Dôvery

Ľudia sú, naopak, spokojní s prístupom zdravotníkov k hospitalizovaným i s tým, ako ich informujú o zdravotnom stave.

Bratislava 13. marca (TASR) - Pacientom chýba v nemocniciach kvalitné ubytovanie a strava, tí dávajú mínus aj postoju personálu k upratovaniu priestorov. Ľudia sú, naopak, spokojní s prístupom zdravotníkov k hospitalizovaným i s tým, ako ich informujú o zdravotnom stave.



Vyplýva to z prieskumu najväčšej súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera na vzorke 6300 pacientov, ktorí sa minulý rok liečili v niektorej zo slovenských nemocníc.



"Žiaden z oslovených pacientov nehodnotil odbornosť lekárov alebo použité liečebné metódy, avšak kvalitu ubytovania, prístup personálu a stav po prepustení vie dobre posúdiť každý," povedal v utorok na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.



Pacienti hodnotili nemocnice ako v škole, teda známkami od jeden po päť. "Priemerná dosiahnutá známka 1,66 naznačuje, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom udeľovali pacienti podobné známky," vysvetlil Kultan.



Dôvera rozdelila hodnotenie pacientov do kategórií. Ľudia známkovali fakultné nemocnice, všeobecné nemocnice, špecializované zdravotnícke či ostatné zariadenia. Výsledky prieskumu označil Kultan za jeden z dôležitých ukazovateľov, na ktorý sa Dôvera pozerá pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami.



Spomedzi fakultných nemocníc sú pacienti najviac spokojní s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici, Ústrednou vojenskou nemocnicou SNP v Ružomberku a Detskou fakultnou nemocnicou v Košiciach. Najhoršie hodnotenie dostali fakultné nemocnice v Nových Zámkoch, Nitre a Trnave.







Medzi všeobecnými nemocnicami bodovala Nemocnica sv. Michala v Bratislave, Ľubovnianska nemocnica a Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník. Obľúbené medzi pacienti, naopak, nie sú Všeobecná nemocnica s poliklinikou Veľký Krtíš, Nemocnica Levice a Nemocnica Zvolen.



Zo špecializovaných nemocníc sa pacientom najviac pozdáva Onkologický ústav sv. Alžbety, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. "Najhoršie v tejto kategórii dopadli psychiatrické nemocnice," vysvetlil Kultan.







Dôvera do prieskumu zaradila aj kategóriu "Ostatné zaradenia". V tomto rebríčku dopadli najlepšie TETIS (špecializovaná detská rehabilitačná nemocnica), Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci a Mammacentrum sv. Agáty v Banskej Bystrici. Naopak, pacienti nie sú spokojní s Centrom pre drogovo závislých v Košiciach, so Špecializovanou nemocnicou pre ortopedickú protetiku v Bratislave a Mineral-Slovakia.



Dôvera v prieskume zisťovala aj spokojnosť jej klientov s kúpeľmi, robila to na vzorke 3000 ľudí. Najlepšie ohodnotili Kúpele Nimnica, Prírodné jódové kúpele Číž a Kúpele Lúčky. Najmenej sa im pozdávali Kúpele Štós, Kúpele Vyšné Ružbachy a Kúpele Sliač. Kompletný rebríček možno nájsť na webe www.dovera.sk/hodnotenie/2017.



Nemocnice pravidelne hodnotia aj poistenci súkromnej Union zdravotnej poisťovne (ZP) a štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Výsledky prieskumov spokojnosti za vlaňajší rok však ešte spracovávajú a známe by mali byť čoskoro. Hodnotenie nemocníc každoročne zverejňuje aj Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Výsledky možno nájsť na jeho oficiálnej webovej stránke.