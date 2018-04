VIDEO: Nemocničné nákazy trápia aj špičkové zariadenia

Na Slovensku ich podľa štatistík dostane približne 3,5 percenta.

Bratislava 5. apríla (TASR) – Problematiku nemocničných nákaz netreba podceňovať, varujú odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Štáty by tejto téme mali podľa nich venovať pozornosť, v niektorých prípadoch môžu spôsobiť aj úmrtie.



"Ich výskyt však netreba vnímať ako indikátor kvality nemocníc, nachádzajú sa aj v špičkových zariadeniach," povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii zástupca WHO Tatul Hakobyan. Slovensko problém nemocničných nákaz rieši, potvrdzuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. V tejto súvislosti hovorí aj o úprave legislatívy.







Takzvané nozokomiálne nákazy spôsobujú problémy pacientom s oslabenou imunitou s viacerými základnými chorobami, napríklad po náročných a zložitých operačných výkonoch. Na Slovensku ju podľa štatistík dostane približne 3,5 percenta. Takáto infekcia je zväčša spôsobená vlastnou mikroflórou pacienta, no môžu ich zapríčiniť aj infekcie mimo organizmus, uvádza ÚVZ SR.



"Áno, napriek snahe zdravotníkov urobiť všetky opatrenia, určitá časť pacientov dostane nozokomiálnu nákazu rovnako u nás alebo v nemocniciach kdekoľvek na svete," povedala hovorkyňa ÚVZ SR Zuzana Drobová s tým, že výskyt tejto nákazy v Európe sa pohybuje v približne šiestich percentách. Problémom je podľa zdravotníkov aj rezistencia na antibiotiká.



Nozokomiálne nákazy sledujú v zdravotníckych zariadeniach napríklad nemocniční epidemiológovia, skvalitňujú dezinfekciu rúk zdravotníkov alebo v tejto veci manažujú pacientov. Veľké nemocnice majú aj špecialistov z radu infektológov, ktorí riadia antibiotickú politiku a vedia riešiť epidemický alebo vleklý výskyt nozokomiálnych nákaz.



"Dostatočný počet takéhoto personálu je dôležitý," povedal Hakobyan. "V súčasnosti prebieha legislatívny proces na posilnenie počtu nemocničných epidemiológov a prijatie koncepcie medicínskeho odboru nemocničná epidemiológia," povedala Drobová s tým, že štát už v súčasnosti vzdeláva zdravotníkov v tejto problematike. Hakobyan tvrdí, že WHO spolupracuje v oblasti nemocničných nákaz aj so Slovenskom. "V rámci štandardných diagnostických a terapeutických postupov sa rieši i táto téma," dodal.