Nemocnicu v Podunajských Biskupiciach čaká prestavba

Bratislava 3. júla (TASR) – Špecializovanú geriatrickú nemocnicu v bratislavských Podunajských Biskupiciach, ktorá spadá pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB), čaká rekonštrukcia a dostavba. Štát by mala vyjsť na viac ako 8,1 milióna eur s DPH. Vláda SR totiž schválila na svojom zasadnutí v stredu začatie obstarávania stavby.



"Zámerom UNB je využitie pôvodného Pavilónu F v areáli nemocnice Podunajské Biskupice ako pavilónu chirurgických disciplín s kapacitou 84 lôžok, v súčasnosti nevyužívaného, pre maximálne využitie lôžkových kapacít internistických disciplín. Zároveň sa uvažuje o presune pôvodného rádiodiagnostického oddelenia do nových priestorov v rámci objektu, vrátane doplnenia prístrojového vybavenia," uvádza sa v predkladacej správe.



V samotnej koncepcii sa počíta so zvýšením lôžok pre dlhodobú starostlivosť z 54 na 138. Koncepcia bola vypracovaná Inštitútom zdravotnej politiky (IZP) Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Návratnosť investície do rekonštrukcie pavilónu sa podľa materiálu v súčasnej dobe nedá presne stanoviť. "Skôr ako s ekonomickou návratnosťou bude možné počítať s návratnosť vo forme zlepšenia poskytovania zdravotnej starostlivosti a zvýšenia štandardu priestorov pre pacientov a pre zdravotný personál," stojí v schválenom návrhu.



Prínos zrekonštruovaného pavilónu má spočívať najmä v odľahčení nemocníc na Kramároch, respektíve v plánovanej nemocnici na Rázsochách, v Ružinove a v Petržalke, ktoré by podľa informácií vyplývajúcich zo zverejneného materiálu mali byť zamerané na zdravotnú starostlivosť s vyššou obrátkovosťou lôžok, od čoho si MZ SR sľubuje v týchto nemocniciach zlepšenie hospodárskych výsledkov.



Ako stojí v schválenom materiáli, samotný areál nemocnice v Podunajských Biskupiciach je predurčený na dlhodobú starostlivosť, využitie na poskytovanie inej akútnej starostlivosti by prinášalo komplikácie.