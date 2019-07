Népszava o Čaputovej: Áder pozval liberálnu občiansku aktivistku

Népszava podotýka, že Čaputová vo všetkých otázkach symbolického významu uvažuje a koná inak než kruhy maďarského premiéra Viktora Orbána.

Budapešť 9. júla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorú maďarské vládne médiá nazývajú iba ako agentku amerického finančníka Georgea Sorosa, vo štvrtok pricestuje do Budapešti. Napísalo to v utorok internetové vydanie ľavicového denníka Népszava, ktoré pripomína, že Čaputová pricestuje na pozvanie maďarského prezidenta Jánosa Ádera.



Podľa agentúry MTI prvú slovenskú prezidentku prijme Áder s vojenskými poctami na Námestí sv. Juraja. Po prijatí budú hlavy štátov rokovať v Sándorovom paláci a absolvujú tlačovú konferenciu.



Népszava podotýka, že Čaputová vo všetkých otázkach symbolického významu uvažuje a koná inak než kruhy maďarského premiéra Viktora Orbána. Do prezidentského kresla sa dostala ako kandidátka ľavicovo liberálnej strany Progresívne Slovensko, stala sa známou ako občianskoprávna aktivistka, je zanietenou ochrankyňou životného prostredia, často kritizuje korupciu a s obavami sleduje situáciu justície i vedeckého života v Maďarsku, píše denník.



Áder podľa vyhlásenia svojej kancelárie vyjadril presvedčenie, že s novou slovenskou prezidentkou budú môcť spoločne prispieť k ďalšiemu obohateniu vzájomných slovensko-maďarských vzťahov, pokračovať v konštruktívnom dialógu založenom na vzájomnej úcte a načatom s jej predchodcom (pozn. TASR: s Andrejom Kiskom). Takýto dialóg by podľa Ádera napomohol aj k uspokojivému uzatvoreniu doposiaľ otvorených otázok.



Népszava uzatvára článok s poznámkou, že o tom, že by sa s Čaputovou stretol aj premiér Viktor Orbán, nie je nikde žiadna zmienka, a to ani vo verejne dostupnom kalendári avizovaných udalostí predsedu maďarskej vlády.



