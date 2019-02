Nesprávne upravený hlasovací lístok treba odložiť, inak hrozí pokuta

Hlas v prezidentských voľbách odovzdáva volič tým, že zakrúžkuje poradové číslo preferovaného kandidáta.

Bratislava 18. februára (TASR) - Pokiaľ sa volič pri úprave hlasovacieho lístka pri voľbe prezidenta SR pomýli, nesprávne upravený hlasovací lístok musí odložiť do zapečatenej schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku a dostane pokutu 33 eur. Informuje o tom ministerstvo vnútra.



Po príchode do volebnej miestnosti sa musí volič preukázať občianskym preukazom, hlasovacím preukazom alebo pasom. Potom mu okrsková volebná komisia vydá hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. To potvrdí volič svojim podpisom. Hlas v prezidentských voľbách odovzdáva volič tým, že zakrúžkuje poradové číslo preferovaného kandidáta. "Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky," dodáva ministerstvo vnútra.



Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého. Hlasovať sa bude od 7.00 h do 22.00 h. Voľby budú stáť viac ako 12,7 milióna eur.



V abecednom poradí kandidujú Béla Bugár, Zuzana Čaputová, Martin Daňo, Štefan Harabin, Eduard Chmelár, Marian Kotleba, Milan Krajniak, József Menyhárt, František Mikloško, Robert Mistrík, Maroš Šefčovič, Róbert Švec, Bohumila Tauchmannová, Juraj Zábojník a Ivan Zuzula.