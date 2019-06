Nezaradení poslanci nepodporia návrhy koalície zo sociálneho balíčka

Podľa Beblavého si súčasná vláda stanovila najdôležitejší cieľ, a to je vyrovnané hospodárenie verejných financií, čo sa jej ale nepodarí.

Bratislava 25. júna (TASR) - Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého nepodporia koaličné návrhy zo sociálneho balíčka, ktoré boli predložené do parlamentu. Vládna koalícia podľa nich totiž vytvára dieru v rozpočte.



Podľa Beblavého si súčasná vláda stanovila najdôležitejší cieľ, a to je vyrovnané hospodárenie verejných financií, čo sa jej ale nepodarí. Od podnikateľov, živnostníkov či ľudí s nízkymi daňami pritom podľa neho vláda vybrala o niekoľko miliárd eur viac, ako mala na to, aby zapchala rozpočtovú dieru. "Toto bolo bolestivé, ale s jediným cieľom - zabezpečiť vyrovnané hospodárenie. Pol roka pred koncom roka 2019 a osem mesiacov pred voľbami sme svedkami toho, že aj tento najdôležitejší cieľ sa ide zničiť a budúcej vláde sa idú hodiť pod nohy polená len v snahe oslabiť opozíciu a posilniť svoje preferencie," vyhlásil v utorok Beblavý. Upozornil, že aj bez prijatia sociálneho balíčka hrozí podľa rozpočtovej rady deficit do 900 miliónov eur. "Napriek tomu vláda nerieši, ako šetriť, dodržať svoj sľub a namiesto toho sa vládne strany v parlamente predháňajú v tom, kto predloží väčšie volebné opatrenia, na to, aby sa snažili získať klesajúce preferencie späť," myslí si Beblavý.



Nezaradení poslanci preto nepodporia predložené návrhy. Ide napríklad o zníženie dane z pridanej hodnoty na potraviny, zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane či zvýšenie rodičovského príspevku. "Dohodli sme sa, že nepodporíme žiadny z návrhov, ktoré koaličné strany predkladajú do parlamentu, nebudeme hlasovať za ich schválenie bez ohľadu na to, či sa nám individuálne páčia alebo nie. Sú medzi nimi návrhy rôznej kvality," poznamenal Beblavý.



Do budúceho volebného obdobia chce Beblavý rokovať s potenciálnymi partnermi, aby sa prijali výdavkové stropy. "Je to nástroj, ktorý na začiatku volebného obdobia určí, kam až môžu verejné výdavky zájsť počas volebného obdobia. A pokiaľ je vláda úspešnejšia vo výbere daní, tak sa nadpríjem použije na splatenie dlhov, aby bol menší deficit, ale nie na to, aby sa pred voľbami zase raz bujaro rozdávalo," vyhlásil Beblavý.