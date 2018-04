PROTESTY POKRAČOVALI: Ľudia boli v uliciach, žiadali slušné Slovensko

Na snímke protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko na Námestí SNP v Bratislave 5. apríla 2018. Foto: TASR/Michal Svítok

Zaplnené námestie v Bratislave žiadalo odchod policajného prezidenta T. Gašpara

Dve tisícky ľudí v Nitre žiadali od vlády, aby splnila svoje sľuby

Na snímke protestný pochod Za slušné Slovensko 5. apríla 2018 v Nitre. Foto: TASR/Henrich Mišovič

K protestu v Košiciach sa pridali farmári s traktormi

Protestná jazda traktorov košickými ulicami 5. apríla 2018 v Košiciach. Foto: TASR/František Iván

V Žilina sa zišlo niekoľko tisíc ľudí

Na snímke zhromaždenie Za slušné Slovensko na Hlinkovom námestí v Žiline 5. apríla 2018. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Na proteste v Trnave bolo 500 ľudí, vystúpil R. Bezák i V. Oktávec

Snímka zo zhromaždenia Postavme sa za slušné Slovensko na Trojičnom námestí v Trnave 5. apríla 2018. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

V Gregorovciach bude 5. mája koncert, v deň plánovanej svadby Martiny a Jána

Bratislava 5. apríla (TASR) - Zhromaždenie Za slušné Slovensko, ktoré sa konalo v Bratislave, bolo pokojné, polícia nezaznamenala narušenie poriadku. Vyplýva to z hodnotenia bezpečnostnej situácie, o ktorom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.uviedol s tým, že polícia počas ich priebehu nebola nútená zakročiť.doplnil Szeiff. Situáciu na území hlavného mesta polícia aj naďalej monitoruje.Ľudia na verejnom zhromaždení žiadali odvolanie policajného prezidenta Tibora Gašpara, jasné systémové zmeny v policajnej inšpekcii a odpolitizovanie vedenia polície.Organizátori zhromaždení ani desať dní od vyslovenia dôvery vláde Petra Pellegriniho (Smer-SD) nevidia jasný signál, že to nový kabinet myslí so snahou o obnovenie dôvery vážne. Preto sa konali ďalšie zhromaždenia vo viacerých slovenských mestách aj v zahraničí.Na bratislavskom Námestí SNP sa opäť zišli desaťtisíce ľudí na zhromaždení Za slušné Slovensko. Piaty rovnomenný pochod sa uskutočnil vo štvrtok, hlavnou požiadavkou bol tentoraz odchod policajného prezidenta Tibora Gašpara. Hodinu a pol trvajúce zhromaždenie prebehlo pokojne, nenarušili ho žiadne incidenty.Zhromaždenie začalo minútou ticha za zavraždených Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Organizátori z pódia pripomenuli, že vyšetrenie smrti týchto dvoch mladých ľudí je naďalej ich hlavnou požiadavkou. Súčasná vládna moc si podľa organizátorky Karolíny Farskej stále nechce uvedomiť, že odvolanie Gašpara je prvý nevyhnutný krok k tomu, aby verejnosť mohla začať veriť, že vražda novinára a kauzy, na ktoré poukázal, budú nezávisle vyšetrené.Okrem odchodu šéfa polície iniciatíva Za slušné Slovensko žiada systémové zmeny v polícii a odpolitizovanie jej vedenia.uviedol jej ďalší predstaviteľ Juraj Šeliga na margo slov predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD), ktorý uviedol, že jeho úlohou nie je rozhodovať o budúcnosti policajného prezidenta a v tejto záležitosti dáva voľnú ruku ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi (nominant Smeru-SD). Organizátori v závere zhromaždenia vyhlásili, že sú odhodlaní pokračovať v protestoch, až kým Gašpar neodíde.Dav zaplnil väčšiu časť Námestia SNP. Okrem štrngania kľúčmi a výziev na koniec policajného prezidenta a súčasného špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika ľudia opakovane skandovali heslo "Voľby". Námestiu sa v úvode prihovorila novinárka týždenníka Trend Zuzana Petková, ktorá pred dvoma rokmi napísala článok o kauze podvodov na DPH, v ktorej mali byť namočené politické špičky Smeru."Polícia mi do dnešného dňa neodpovedala na otázku, ako naložila s podozreniami, ktoré sa týkali bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka," povedala davu.doplnila Petková.Najemotívnejší prejav mal opäť herec Richard Stanke, ktorý prišiel na pódium v sprievode ďalších hercov a umelcov.povedal Stanke.dodal herec.Predstavitelia iniciatívy v utorok (3.4.) informovali, že dostali pozvánku na stretnutie s Druckerom. Pozvanie odmietli s tým, že sa na ňom nezúčastnia skôr, ako minister odvolá Gašpara.Premiéra Pellegriniho mrzí pokračovanie zhromaždení. Ohľadom kľúčovej požiadavky iniciatívy na odvolanie Gašpara sa premiér spolieha na profesionalitu Druckera.vysvetlil v stredu (4.4.) Pellegrini.Približne dve tisícky ľudí sa vo štvrtok zišli v Nitre na pochode Za slušné Slovensko. Organizátori zvolili symbolickú trasu, ktorá viedla od Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa (UKF), kde študovala zavraždená Martina Kušnírová, a pokračovala k budove študentského domova Nitra, kde sídli Katedra žurnalistiky UKF, na ktorej študoval a neskôr vyučoval Ján Kuciak.Pochod sa skončil pri Mariánskom stĺpe na Svätoplukovom námestí, kde účastníci zaspievali hymnu a zapálili kahance na pamiatku zavraždeného novinára a jeho priateľky.Na Svätoplukovom námestí sa zhromaždeným ľuďom prihovoril študent žurnalistiky Jakub Prok, ktorý bol žiakom Jána Kuciaka. Zdôraznil, že od vraždy Jána a Martiny už uplynul viac ako mesiac.vyhlásil.Jeho slová sprevádzalo hlasné „do basy", ktoré skandovali zhromaždení ľudia. Tým organizátori pripomenuli sľub vlády o vrátení dôvery orgánom činným v trestnom konaní.skonštatoval Prok.Protestné zhromaždenie Za slušné Slovensko sa vo štvrtok opäť konalo v centre Košíc. Podujatie, ktoré prebehlo bez incidentov, pritiahlo na Hlavnú ulicu pri Dolnej bráne viac ako 2000 ľudí. K akcii sa pridali aj farmári z východu Slovenska, ktorí sa sťažujú, že sú vytláčaní z vlastnej pôdy organizovanými skupinami. Ich protest sprevádzala kolóna desiatok traktorov, ktorá prešla Košicami od mestskej časti Barca až k centru mesta.Nový minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) by podľa výzvy zo zhromaždenia mal vykonať opatrenia na obnovu dôvery občanov v políciu a ministerstvo vnútra.uviedli za organizátorov Ján Gálik a Alžbeta Bojková. Poukázali na medializované informácie o pochybeniach pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ako aj na stále sa objavujúce korupčné kauzy.Za protestujúcich farmárov vystúpil František Oravec, farmár z Gyňova pri Košiciach, ktorý hovoril o "mafiánskych praktikách" v poľnohospodárstve. Silné skupiny podľa jeho slov zaberajú pôdu od tých, ktorí majú na ňu právny nárok a ktorí tak musia čeliť nátlaku, vyhrážkam i fyzickým útokom.povedal Oravec pre novinárov.Pokiaľ Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) alebo ministerstvo pôdohospodárstva nepristúpia k zmene, nespokojní farmári sa podľa neho chystajú na protest aj s traktormi od Michaloviec až do Bratislavy.Na zhromaždení vystúpil aj vedúci charity Samaritán a zakladajúci člen Občianskeho fóra a hnutia VPN Ľubomír Badiar, ktorý navrhol vyhlásiť deň zavraždenia novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej za pamätný deň SR – deň boja proti korupcii. Medzi rečníkmi boli aj ochranár a filmár Erik Baláž či riaditeľka Karpatskej nadácie a občianska aktivistka Laura Dittel.Na zhromaždení Za slušné Slovensko sa vo štvrtok popoludní zišlo na Námestí Andreja Hlinku v Žiline niekoľko tisíc ľudí. Jedným z jeho cieľov bolo podľa spoluorganizátora zhromaždenia Mareka Richtera vyslať jasný nesúhlas s tým, že minister vnútra Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) stále neodvolal prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara.zdôraznil Richter.Za iniciatívu siedmich mimovládnych organizácií Chceme veriť, ktorú podpísalo 6000 signatárov, sa zhromaždeniu prihovoril Ján Orlovský.podotkol Orlovský.Podľa blízkeho priateľa Jána Kuciaka Marcela Tomaníka je veľmi ťažké uvedomiť si, že človek, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou vášho života, tu už nikdy viac nebude.povedal pred zhromaždením Tomaník.Arcibiskup Róbert Bezák aj tribún Novembra '89 Vladimír Oktávec vystúpili vo štvrtok v Trnave na ďalšom proteste Za slušné Slovensko. Na Trojičnom námestí sa zišlo okolo 500 ľudí všetkých vekových kategórií.Prítomnosť Bezáka organizátor akcie Pavol Koprda vopred neavizoval, o to väčší potlesk mal arcibiskup po svojom vystúpení. Povedal, že sú udalosti, ktoré nás posúvajú ďalej, aj „keď máme v srdci obavu a niet toľko odvahy. Ale keď sa odvahy spoja, je to lavína a tá spôsobila, že sa čosi zásadné zmenilo“. Smrť Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej v ľuďoch, ako uviedol, vzbudila záujem o veci verejné, o pravdu a spravodlivosť a je to búrka, ktorá sa valí Slovenskom a má veľkú silu.povedal Bezák.Oktávec pripomenul, že v Novembri '89 "sme žili v neslobode, dnes atribúty slobody máme a napriek tomu cítime potrebu vyjadrovať nespokojnosť s vecami verejnými. Volíme slobodne, ale akosi divne - najprv vhodíme lístok a potom sa držíme za hlavu". Podľa jeho slov sa podnikanie a politika nedajú robiť naraz.konštatoval Oktávec.Zástupca iniciatívy Chceme veriť Peter Wilfling zo združenia Via Iuris zoznámil prítomných s požiadavkami iniciatívy a požiadal nielen o ich podporu, ale aj šírenie. Zahŕňajú obnovenie dôvery občanov v štát cez kroky ako odvolanie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a policajného prezidenta Tibora Gašpara či väčšiu kontrolu nimi riadených orgánov i súdnictva.Koprda prečítal list novinára Andreja Bána. Moderátorom protestu bol opäť herec trnavského Divadla Jána Palárika Tomáš Vravník, jeden zo signatárov výzvy Kultúrny reparát, ktorého text predniesol pred zhromaždenými Trnavčanmi. Povedal, že výzvu na odstúpenie nevymenovanej ministerky kultúry podpísalo už 2000 ľudí. V závere mítingu oznámil vznik platformy Za slušné Slovensko a vyzval, aby sa obyvatelia Trnavy zišli opäť, ak to bude potrebné.adresoval za zúčastnených tým, ktorí nechcú počuť "hlas ulice" žiadajúci výmenu policajného prezidenta, nezávislé vyšetrovanie smrti novinára Kuciaka, odpolitizovanie polície a zastavenie korupcie a stíhania prokurátora Vasiľa Špirka.Vyše 2000 ľudí prišlo v Prešove na štvrtkové zhromaždenie, ktoré vyzývalo postaviť sa za slušné Slovensko. Na transparentoch dominovali výzvy na odvolanie prezidenta Policajného zboru Tibora Gašpara, kritika na adresu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a dav žiadal predčasné voľby.Za organizátorov zhromaždení na východnom Slovensku sa Prešovčanom prihovoril Matúš Nakata, ktorý poukázal na politické nominácie nových ministrov, ktoré sú podľa jeho slov výsmechom voči ľuďom v uliciach.povedal. Ako príklad uviedol policajného prezidenta Gašpara. Ministrovi vnútra Tomášovi Druckerovi (nominant Smeru-SD) adresoval otázku, dokedy ich chce pozývať na kávu a ignorovať hlas ľudu.Na pódiu sa hovorilo aj o dotáciách v agrorezorte a „kradnutí“ pôdy prostredníctvom nekalých praktík, ktoré zakrýva nie zahraničná, ale domáca mafia.K Prešovčanom sa prihovoril riaditeľ vydavateľstva Denníka N Lukáš Fila, ktorý pripomenul, že ostáva nevyšetrená vražda dvoch ľudí, Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.uviedol.Na tribúne sa opäť objavila matka zavraždenej Martiny, Zlatica Kušnírová, ktorá neprišla rečniť, iba svojou prítomnosťou chcela pripomenúť, že žiada spravodlivé vyšetrenie vraždy svojej dcéry a jej snúbenca. V jej mene zaznelo pozvanie na koncert do Gregoroviec na 5. mája, kedy mali mať svadbu zavraždení Martina a Ján.