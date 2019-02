NKÚ: Opatrenia v oblasti odpadov sú málo efektívne

Nedostatky úrad zistil aj vo výkazníctve obcí. Ako dôvod uvádza, že neexistuje kontrolný mechanizmus na overenie údajov.

Bratislava 15. februára (TASR) - Opatrenia Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v oblasti odpadovej politiky majú nízku účinnosť, chýbajú tiež informačné kampane. Upozorňuje na to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR na základe kontroly, ktorú vykonal v minulom roku. Okrem toho zistil, že v skutočnosti sa na Slovensku triedi viac odpadu, ako samosprávy štatisticky vykazujú. V niektorých obciach aj štvornásobne.



"Pri dodržiavaní zákonných povinností MŽP SR neboli zistené významné nedostatky. Niektoré oblasti však boli splnené len formálne a z pohľadu zvýšenia úrovne triedenia odpadu nemali očakávaný efekt. Ako nedostatočná sa ukázala aj kontrolná funkcia štátu, ktorá ministerstvu životného prostredia vyplýva priamo zo zákona o odpadoch," priblížil hovorca NKÚ Marek Papajčík.



Nedostatky úrad zistil aj vo výkazníctve obcí. Ako dôvod uvádza, že neexistuje kontrolný mechanizmus na overenie údajov. "Jednotný informačný systém pre celé odpadové hospodárstvo, ktorý bol zriadený novým zákonom o odpadoch, od roku 2016 neexistuje," pripomenuli kontrolóri s tým, že jeho odovzdanie do pilotnej prevádzky predpokladá rezort životného prostredia najskôr koncom roku 2020.



Kontrolórom sa nepozdáva ani fakt, že za obdobie rokov 2015 až 2017 sa neznižoval miestny poplatok za odpad, aj napriek tomu, že za triedený odpad už od polovice roka 2016 neplatia obce, ale producenti odpadu. "V takmer polovici kontrolovaných obcí a miest sa vyskytol zásadný problém, ktorým bolo doplácanie finančných prostriedkov na nakladanie s odpadmi z obecného rozpočtu," dodávajú.



NKÚ zároveň poukazuje na nevýhody systému, v ktorom majú za triedenie zodpovednosť výrobcovia. "Miestne samosprávy sa tak zbavujú zodpovednosti za zabezpečenie triedenia, a tým strácajú aj motiváciu na plnenie cieľov," konštatuje. Obce a mestá tiež na organizácie zodpovednosti výrobcov nechávajú propagáciu triedenia.



"K zvýšeniu podielu triedeného odpadu by preukázateľne prispelo najmä úplné a správne výkazníctvo obcí, zabezpečenie triedenia všetkých povinných zložiek odpadu všetkými obcami, vytvorenie správnej metodiky na odhad vytriedeného zeleného odpadu v domácnostiach a zrušenie výnimiek na triedenie kuchynského odpadu," odporúča NKÚ, ktorý zároveň vyzdvihuje dôležitosť cielených kampaní, ktoré budujú povedomie občanov o potrebe triedenia odpadu.