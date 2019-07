NKÚ: Prezidentskú kanceláriu zaťažuje vila na Slavíne

Druhým dlhoročným problémom prezidentskej kancelárie je podľa NKÚ súdny spor, ktorý kancelária vedie so svojím bývalým zamestnancom.

Bratislava 23. júla (TASR) - Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR nenašli v hospodárení prezidentskej kancelárie za posledné štyri roky významné nedostatky. Skonštatovali však, že súčasné vedenie kancelárie by malo doriešiť dva problémy dlhodobo zaťažujúce prezidentskú kanceláriu - chátrajúcu vilu na Slavíne a súdny spor z minulosti. Informoval o tom hovorca NKÚ Marek Papajčík.



NKÚ upozorňuje na to, že o tom, či vila na Slavíne v blízkom čase bude slúžiť ako rezidencia pre úradujúcu hlavu štátu, má rozhodnúť rezort diplomacie, ktorému vláda túto agendu zverila. "Ministerskí úradníci musia v spolupráci s kanceláriou prezidentky navrhnúť praktické riešenie, musia dať jasnú odpoveď na otázku, či existujúca vila je dôstojným, reprezentatívnym miestom pre hlavu štátu alebo bude obstaraný nový objekt," tvrdia kontrolóri.



Druhým dlhoročným problémom prezidentskej kancelárie je podľa NKÚ súdny spor, ktorý kancelária vedie so svojím bývalým zamestnancom. Kancelária s ním rozviazala pracovný pomer ešte v roku 2002, keď bol prezidentom Rudolf Schuster. Náklady na súdne poplatky a právne zastupovanie v spore sú v súčasnosti 375.000 eur. O spore rozhoduje Najvyšší súd SR.



Spor môže mať podľa kontrolórov na rozpočet kancelárie vážny vplyv. "Kancelária prezidenta reálne nedisponuje prostriedkami na úhradu tohto záväzku a bude musieť požiadať rezort financií o poskytnutie mimoriadnych prostriedkov na vyplatenie záväzku po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu," vysvetlil Papajčík.



Kontrolóri tiež prezidentskej kancelárii vyčítajú, že v minulom roku nezahrnula ročný nárast nákladov na spor vo výške približne 50.000 eur do povinnej rezervy vedenej v účtovných výkazoch. Urobila tak v rozpore s pravidlami. NKÚ zistil aj ďalšie formálne nedostatky v hospodárení prezidentskej kancelárie, nepovažuje ich však za závažné.



Pozitívne, naopak, kontrolóri hodnotia nastavenie vnútorného kontrolného systému kancelárie prezidenta. Oddelenie vnútorného auditu od svojho vzniku v roku 2016 vykonalo 15 vnútorných kontrol. K zisteným nedostatkom kancelária prijala opatrenia, plnenie ktorých sa monitorovalo. NKÚ preto považuje vnútornú kontrolu v Kancelárii prezidenta SR za účinnú a označil ju za príklad dobrej praxe.