NKÚ zatiaľ neplánuje preveriť projekt identifikátorov

Bratislava 9. júla (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR momentálne neplánuje preveriť pripravenosť projektu súvisiaceho so zavádzaním identifikátorov fyzických osôb (IFO), ktorý má nahradiť rodné čísla. Projekt pripravuje ministerstvo vnútra. Analytický útvar kontrolnej inštitúcie však monitoruje daný problém. NKÚ tiež upozorňuje, že mnohé pripravené a realizované projekty v oblasti informatizácie slovenskej spoločnosti sú nefunkčné.



"Ak sa preukážu významné riziká, na základe analýzy bude môcť predseda úradu zaradiť kontrolu do plánu činnosti. Už dnes však národní kontrolóri upozorňujú na riziká, ktoré môžu byť s uvedenou aktivitou rezortu vnútra spojené," uviedol pre TASR generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ Ľubomír Andrassy.



Ak projekt vychádza zo stratégie, ktorá bola prijatá pred viac ako desiatimi rokmi, je podľa Andrassyho nevyhnutné, aby mal rezort vnútra spracovanú novú štúdiu, analýzu, ktorá by ponúkla jasné odpovede nielen na finančné otázky, ale aj na udržateľnosť projektu či jeho kompatibilitu s aktuálnymi IT systémami používanými vo verejnej správe.



Andrassy tiež pripomína, že zrušenie rodných čísel a ich nahradenie identifikátormi sa dotýka každého občana. "Celý proces prípravy projektu, jasné zdokumentovanie jeho prínosov pre spoločnosť a aj efektívnosť použitia verejných európskych prostriedkov musí byť preukázané kompetentnými štátnymi inštitúciami pred tým, ako sa vôbec čokoľvek spustí," doplnil.



NKÚ v tejto súvislosti upozorňuje, že mnohé pripravené a realizované projekty v oblasti informatizácie slovenskej spoločnosti sú nefunkčné, ich reálne prínosy sú veľmi otázne a zodpovedné inštitúcie nie sú schopné preukázať ich ekonomický prínos pre spoločnosť 21. storočia.



Poslankyňa parlamentu a predstaviteľka vznikajúcej strany Za ľudí Veronika Remišová v pondelok avizovala, že podáva podnet na NKÚ, aby preveril tender na nový systém identifikátorov fyzických osôb. Ministerstvo vnútra podľa nej neposkytlo žiaden odhad nákladov na tieto zmeny.



Rezort vnútra reagoval, že so zavedením IFO sa dlhodobo ráta ako so základným komponentom informačných systémov verejnej správy. Novým zákonom chce zabezpečiť bezpečnú identifikáciu osôb. Návrh zákona o IFO sa podľa ministerstva pripravuje od roku 2010 ako súčasť témy informatizácie spoločnosti.



Rezort navrhuje účinnosť zákona od 1. apríla 2020, naplno by sa mala nová sústava identifikátorov využívať v našom právnom poriadku v roku 2030.