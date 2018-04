Nominácie a čiastkové výsledky ankiet NEF Hospodárskeho klubu

Bratislava 3. apríla (OTS) - Nominácie a čiastkové výsledky tradičných internetových ankiet združenia NEF Hospodársky klub a jeho Medzinárodného mierového výboru k 2. 4. 2018 su uverejnené pod banerom ANKETY 2018 na www.hospodarskyklub.sk Celkove hlasovalo 442 návštevníkov www.hospodarskyklub.sk . Na prvej pozícii zo SR je M. Kuffa s 89 hlasmi, čo je 20% všetkých hlasov, a zo zahraničných M. Salvini so 110 hlasmi, čo je 25% všetkých hlasov.1.Za knižné dielo Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : Krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie. Bratislava, 20172.Za príkladnú úroveň obsluhujúceho personálu, kuchyne a návštevnícku pohodu3.Za starostlivosť a pomoc ľuďom z okraja spoločnosti Nominácia : 15. 34.Za založenie Neurochirurgickej kliniky vo FNsP v Nových Zámkoch a štvrťstoročné medicínske pôsobenie Nominácia : 16. 3.1.Za konštruktívnu kritiku Európskej komisie a vyznačenie riešení v záujme posilnenia európskej integrácie2.Za postoj k migrácii a za názory na pozíciu národných štátov a ich občanov v EÚ3.Za snahu rozvíjať tradície vzájomne prospešných vzťahov medzi národmi Ruska a Slovenskej republiky4.Za biografiu GUSTÁV HUSÁK, Vyšehrad 2017Celkove hlasovalo 446 návštevníkov www.hospodaerskyklub.sk . Na prvom mieste je V. Orbán so 128 hlasmi, čo je 29% všetkých hlasov.1.Kancelár Rakúskej republiky2.Predseda vlády Maďarskej republiky3.Prezident Srbskej republiky4.Český politik, ČSSD5.Prezident Ruskej federácie Nominácia : 20. 3.Celkove hlasovalo 325 návštevníkov www.hospodarskyklub.sk . Na prvej pozícii sú J&T banka a Prvá stavebná sporiteľňa, ktoré získali po 93 hlasov, t.j. po 29% všetkých hlasov.1.2.3.4.5.Celkove hlasovalo 602 návštevníkov www.hospodarskyklub.sk . Na prvom mieste je vlaňajší víťaz Peter Mihók so 76 hlasmi, čo je 13% všetkých hlasov.1.Poslankyňa NR SR, Mgr. Art., M.A. Art.D., OĽANO-NOVA2.Predseda NR SR, JUDr., SNS3.Poslankyňa NR SR, SaS4.Poslankyňa NR SR, Mgr., SaS5.Poslanec NR SR, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, Ing., SMER SD6.Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, SNS7.Predseda Svetovej komorovej federácie a predseda SOPK, doc. Ing., CSc.8.Poslanec Európskeho parlamentu, predseda SaS, Ing.9.Prezident PZ SR, gen., PaeDr.10.Predseda 72. zasadnutia VZ OSN a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, JUDr.11.Politik a verejný činiteľ, JUDr.12.Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti, SaS, Ing. Nominácia : 21. 2.13.Poslanec NR SR, Kotleba Ľudová Strana Naše Slovensko, Ing. Mgr. Nominácia : 9. 3.14.Poslankyňa NR SR, nezávislá, kandidovala za SME RODINA - B. Kollár, Mgr. PaedDr. Nominácia: 9. 3.15.Podpredseda NR SR, MOST - HÍD, Ing. Nominácia : 13. 3.16.Minister vnútra SR, JUDr., Ing. Nominácia : 25. 3.17., externý poradca ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aktivizujúci činiteľ časti mimovládneho sektora a boja proti postkomunistickým diktatúram, RNDr., CSc. Nominácia : 1. 4.Celkove hlasovalo 364 návštevníkov www.hospodarskyklub.sk . Na prvej pozícii je gen. Charles de Gaulle in memoriam s 235 hlasmi, čo je 65% všetkých hlasov.1.Spoločenský líder, americký podnikateľ - finančník a filantrop2.Prezident ČĽR3.Vedúca osobnosť francúzskeho antinacistického odboja, štátnik so svetovou autoritou a prezident Francúzskej republiky v rokoch 1959-1969, priekopník mierovej a všestrannej spolupráce v Európe a zmierňovania napätia medzi Západom a Východom4.Za tv film "Fail-Safe" - "Neodvolateľná misia" podľa novely politológov E. Burdicka a H. Wheelera z roku 2000, réžia S. Frears a M. Pasetta Jr., ktorý jedinečne zobrazuje zlyhanie vojenských systémov, "dokonalých" zbraňových technológií a na nezvratné dôsledky jadrovej konfrontácie5.Ruský fotograf za "fotoesej" o človeku zo severozápadnej Sibíri s názvom: Yamal Rusko6.Za myšlienkové posolstvo k súčasnému vývoju vzťahov medzi Západom a Východom so zreteľom na obsah rozhovoru v nemeckom časopise Bild z 13. týždňa Nominácia : 2. 4.Zdroj : NEF Hospodársky klub, združenie, www.hospodarskyklub.sk , pkasalovsky(@)hospodarskyklub.sk