NOÚ má vypracovať strategický plán rozvoja, žiada Kalavská

Vedenie Národného onkologického ústavu odmieta, že by situácia v ústave bola kritická.

Bratislava 26. marca (TASR) - Vedenie Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave má v horizonte troch mesiacov vypracovať strategický plán rozvoja NOÚ. Takúto požiadavku má na ústav po jeho pondelkovej návšteve nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD), ktorá sa rozhodla preveriť verejnú kritiku NOÚ zo strany primára Jaroslava Mikulu z Oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Ten kritizoval nedostatok personálu v ústave, hovoril aj o tom, že pacienti majú na operácie čakať dlho.



"Rezort je ochotný NOÚ podporovať v plnej miere, napríklad aj formou kapitálových výdavkov na rekonštrukciu či prístrojové dovybavenie," povedala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva (MZ) Zuzana Eliášová. MZ je názoru, že NOÚ je "špičkové zdravotnícke zariadenie, ktoré má poskytovať služby pacientom v rámci celého Slovenska a chce, aby ním zostal". Kalavská mala v pondelok stretnutia s vedením kliník, teda s prednostami, primármi a vrchnými sestrami v NOÚ, ako aj s jeho vedením. "Vypočula si ich názory na súčasnú situáciu a taktiež ich požiadala o návrh riešenia uvedenej situácie," povedala Eliášová.



Vedenie NOÚ odmieta, že by situácia v ústave bola kritická. "Zabezpečujeme všetky činnosti vo vzťahu k pacientovi bez obmedzenia, pacientov ošetrujeme ambulantne a rovnako fungujú aj chirurgické odbory," povedala hovorkyňa onkologického ústavu Martina Šoltésová. Takisto dementovala tvrdenia, že by z NOÚ personál odchádzal hromadne.



"V súčasnosti tu robí 160 lekárov, 275 sestier a takmer sto sanitárov a zdravotníckych asistentov," vysvetlila hovorkyňa s tým, že celkovo je v NOÚ zamestnaných 830 zamestnancov vrátane tých z administratívy. Priznala, že v porovnaní s minulým rokom je zamestnancov menej, a to najmä v radoch administratívnych pracovníkov a sestier, ktorých je oproti vlaňajšku o 25 menej. NOÚ však podľa Šoltésovej hľadá na tieto miesta ľudí.



Lekári sú podľa nej tento rok v NOÚ v rovnakom počte ako v predchádzajúcom. "Ale s nedostatkom sestier je problém aj v iných zdravotníckych zariadeniach, my v rámci stabilizácie personálu v NOÚ ponúkame viacero benefitov," povedala Šoltésová. Hovorkyňa pripustila aj presun operácii, odmieta však tvrdenia, že by šlo o veľký časový horizont. "A ak sa to udeje, tak máme zväčša plné lôžka na danom oddelení," dodala.