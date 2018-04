Kalavská: Národnému onkologickému ústavu prisľúbili pomoc sestry z ARO

Národný onkologický ústav potvrdil, že chýbajú sestry, poukázal však na to, že odídených lekárov adekvátne nahradil.

Bratislava 25. apríla (TASR) - V Národnom onkologickom ústave (NOÚ) v Bratislave by sa mohli v najbližšej dobe znížiť čakacie lehoty na operácie, sľubuje ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).



Pomoc NOÚ podľa nej prisľúbili sestry z ARO oddelení nemocníc v pôsobnosti rezortu. "V máji by sa tak na ARO v NOÚ malo urobiť o desať až 15 operácií viac, pričom mám na mysli vážne a nie bežné zákroky," vysvetlila Kalavská po stredajšom rokovaní vlády SR.



Kalavská komunikuje o situácii v NOÚ s vedením a lekármi "na dennej báze". Ku koncu apríla tam končí doterajší šéf Jozef Valocký, do zverejnenia výsledkov oficiálneho výberového konania má Kalavská vedením niekoho poveriť. "A budem dbať na to, aby bol dočasný šéf morálne zdatný a odborný človek, ktorý bude prijateľný pre zamestnancov," vysvetlila.



Oficiálne výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa NOÚ chce vypísať v najbližších dňoch, prihlášky budú môcť záujemcovia podľa Kalavskej posielať do polovice mája s tým, že sa budú zverejňovať i projekty uchádzačov. Či má ísť podľa nej o apolitickú osobnosť, Kalavská odpovedala, že je pre ňu dôležité, aby bola "morálne a odborne zdatná a erudovaná".



Počas pôsobenia Jozefa Valockého sa v NOÚ búril personál, sťažoval sa na odliv odborníkov a dlhé čakacie lehoty na operácie. NOÚ potvrdil, že chýbajú sestry, poukázal však na to, že odídených lekárov adekvátne nahradil. Vedenie ústavu však odmietlo, že by v NOÚ boli pacienti ohrození na zdraví. Valocký z funkcie podľa jeho slov odišiel pre upokojenie situácie.