Nové doklady vozidla a evidenčné číslo by sa mohli posielať aj poštou

O zmenu adresy, dočasné alebo trvalé vyradenie z evidencie by mohli majitelia áut po novom požiadať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.

Bratislava 4. júla (TASR) – Nové doklady a evidenčné číslo vozidla by si majitelia áut mohli vybaviť aj bez osobnej návštevy dopravného inšpektorátu. Prevádzkovateľovi vozidla by ich mohli zaslať poštou prostredníctvom kuriéra. Počíta s tým novela zákona o cestnej premávke z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR.



Ak by išlo o vozidlo, ktoré už malo vydané doklady a tabuľky, nový držiteľ vozidla ich bude musieť odovzdať doručiteľovi alebo na pobočke, priblížil Tlačový odbor MV SR. Novelu zákona o cestnej premávke už schválila vláda. Odobriť ju musí ešte parlament a prezidentka.



O zmenu adresy, dočasné alebo trvalé vyradenie z evidencie by mohli majitelia áut po novom požiadať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte.



„V súvislosti s navrhovanými opatreniami na zlepšenie podnikateľského prostredia sa vypúšťa vykonávanie fyzického porovnávania údajov uvádzaných v dokladoch vozidiel s údajmi priamo na vozidle na dopravných inšpektorátoch,“ doplnil tlačový odbor. Kontroly by naďalej vykonávali v pravidelných lehotách pracoviská technických kontrol a pracoviská kontroly originality vozidiel.



Novela zákona by mala vstúpiť do platnosti 1. novembra 2019.