Novela Občianskeho zákonníka má upravovať aj zmluvy uzatvorené online

Bratislava 31. októbra (TASR) - Pripravovaná novela Občianskeho zákonníka by mala vymedziť, kedy sa email môže považovať za relevantnú právnu normu a kedy sa dohodnutá úprava zmluvy považuje za platnú. Novela prináša balík zmien, ktoré majú podľa ministerstva spravodlivosti sprehľadniť právne predpisy týkajúce sa súkromných osôb.



V posledných rokoch je podľa rezortu spravodlivosti forma uzatvárania zmlúv cez internet bežná, nie je však právne upravená. "Slovenské právo dnes nedáva jednoznačnú odpoveď na otázku, či dohoda dosiahnutá touto formou je právne záväzná. Napríklad, ak občan a podnikateľ podpíšu zmluvu o rekonštrukcii rodinného domu, ale neskôr si prostredníctvom emailu dohodnú úpravu zadania alebo rozpočtu. Každá takáto zmena pritom môže viesť k súdnemu sporu, lebo právo nedáva jasnú a jednoznačnú odpoveď, či takáto úprava zmluvy je právne záväzná. Vo svoj prospech to môžu využívať špekulanti," vysvetľuje rezort.



Práve využívanie moderných komunikačných nástrojov v uzatváraní zmlúv má upraviť novela Občianskeho zákonníka. "Reformou je email považovaný za relevantnú právnu formu," uzatvára rezort spravodlivosti.



Pripravovanú novelu Občianskeho zákonníka predstavil minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) 12. októbra. Právne predpisy týkajúce sa súkromných osôb, ktoré doteraz figurovali aj v iných zákonníkoch, by v ňom mali byť upravené a zjednotené. Rezort avizuje, že Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania. Materiál by mohol byť pripravený na rokovanie vlády v júni budúceho roka a následne ho chcú postúpiť do prvého čítania do parlamentu v septembri budúceho roka.