Novela zákona o vojenskej polícii nezískala podporu výboru NR SR

Bratislava 14. marca (TASR) - Novela zákona o vojenskej polícii, ktorá má zabrániť zneužívaniu vojenských uniforiem, nezískala podporu parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbor totiž neprijal platné uznesenie. Štyria poslanci hlasovali za jej schválenie, štyria sa zdržali.



Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) výboru vysvetlil, že v novele sa definujú priestupky a sankcie v súvislosti so zneužívaním vojenských uniforiem či označenia Ozbrojených síl (OS) SR. "Chceli sme zabrániť tomu, aby uniformy boli používané rôznymi paramilitantnými alebo inými skupinami či združeniami," uviedol s tým, že v súčasnom zákone chýba možnosť sankcií za podobné zneužívanie uniforiem.



Šéf rezortu ozrejmil, že zákaz sa týka nosenia rôznych špecifických znakov, ako je napríklad znak Ozbrojených síl (OS) SR, ale aj rovnošiat a osobnej identifikačnej karty. Nedotýka sa nosenia bežných maskáčových vzorov, ktoré využívajú napríklad rybári či poľovníci. Zdôraznil však, že nesmú byť označené špecifickými znakmi armády.



Na otázky v oblasti námietok niektorých združení odpovedal s tým, že uniformy majú nosiť len tí, ktorí sú na to oprávnení. "To znamená príslušníci OS SR, vojenská polícia, dobrovoľná vojenská príprava, aktívne zálohy alebo vojaci povolaní na mimoriadnu službu," ozrejmil. Doplnil, že nosiť ich môžu napríklad aj vojaci vo výslužbe či vojenskí veteráni.



V prípade schválenia novely zákona hrozia za neoprávnené používanie vojenských uniforiem a označenia Ozbrojených síl (OS) SR sankcie až do výšky 500 eur. Opatrením ministerstvo obrany reaguje na problém s extrémistickými polovojenskými organizáciami. Zákaz by sa mal vzťahovať aj na použitie iných odevov označených štátnym znakom SR a zameniteľných s vojenskou rovnošatou.



Nezákonné má byť aj zneužitie označenia OS SR v písomnom styku, názvoch domén webových stránok či na motorových vozidlách. Trestať sa má tiež použitie osobnej identifikačnej karty inou osobou ako vojakom. Koncom januára posunul parlament návrh do druhého čítania. Zákon by mal byť účinný od 1. mája tohto roka.