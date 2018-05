Pripomienku k novele zákona o Policajnom zbore podporilo 5514 ľudí

Novele organizácie vytkli, že pod rúškom pozitívnych inštitútov a transparentnosti neprináša zmeny, ktoré by viedli k odpolitizovaniu polície a zvýšeniu jej dôveryhodnosti.

Bratislava 5. mája (TASR) – Hromadnú pripomienku pätice mimovládnych organizácií k návrhu novely zákona o Policajnom zbore podporilo 5514 ľudí. Zmeny požadované v návrhu ministerstva vnútra majú zabrániť tomu, aby vedenie polície bolo aj naďalej pod výrazným politickým vplyvom, čoho sa mimovládne organizácie obávajú.



Hromadnú pripomienku iniciovali Nadácia Zastavme korupciu, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, Liga za ľudské práva, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis. Verejnosť mohla pripomienkovať návrh do 3. mája. Novele organizácie vytkli, že pod rúškom pozitívnych inštitútov a transparentnosti neprináša zmeny, ktoré by viedli k odpolitizovaniu polície a zvýšeniu jej dôveryhodnosti.



Policajný prezident má byť podľa návrhu vyberaný komisiou, ktorá však podľa hromadnej pripomienky nemá vyvážené zloženie. Minister aj naďalej bude môcť rozhodovať o kompetenciách policajného prezidenta a odvolanie policajného prezidenta bude takmer nemožné, ak o ňom má rozhodovať dvojtretinová väčšina parlamentného výboru, upozornili tento týždeň v tlačovej správe.



Navrhujú preto doplniť okruh osôb, ktoré sú členmi výberovej komisie, aby nebola menovaná iba osobami pôsobiacimi v Policajnom zbore alebo majúcimi naň vplyv. Navrhovať odvolanie policajného prezidenta by podľa pripomienky mali okrem ministra vnútra aj iné subjekty, aby tak bola zabezpečená rovnováha moci. O odvolaní policajného prezidenta by mal rozhodovať parlamentný výbor pre bezpečnosť nadpolovičnou väčšinou, aby mohol byť policajný prezident v prípade neplnenia si úloh aj reálne odvolaný.



Hromadná pripomienka tiež požaduje zriadenie takej policajnej inšpekcie, ktorá bude nezávislá od Policajného zboru. Jej úpravu žiadajú vyčleniť na samostatnú právnu úpravu a širšiu odbornú diskusiu. Takýto návrh korešponduje podľa nich s požiadavkami Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu na nezávislé vyšetrovanie.