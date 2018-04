Novou ministerkou vnútra bude Denisa Saková

Denisa Saková sa narodila 17. apríla 1976 v Nitre. Študovala na Gymnáziu E. Gudernu v rodnom meste. V rokoch 1994-1999 sa vzdelávala na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore Finančná sústava, peňažníctvo. Doktorandské štúdium si doplnila v rokoch 1999-2006 opäť na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave v odbore poisťovníctvo.



Jej prvým zamestnaním bola v rokoch 1998-2001 funkcia konzultanta v akciovej spoločnosti Delta E.S. E. a.s. Nasledovala prax pre Capgemini Ernst & Young, s.r.o. kde pôsobila ako seniorkonzultant do roku 2003. Riaditeľkou divízie aplikácií v E.ON IT Slovakia, s.r.o bola menovaná v rokoch 2003-2007.



Nasledujúce tri roky 2007-2010 zastávala funkciu riaditeľky sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti na Ministerstve vnútra SR. V rokoch 2011-2012 bola menovaná do funkcie vedúcej úseku koordinácie poskytovaných služieb v E.ON IT Slovakia, s.r.o. Funkciu vedúcej služobného úradu na Ministerstve vnútra SR vykonáva od roku 2012.



Bratislava 24. apríla (TASR) - Novou ministerkou vnútra bude štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková, ktorú nominuje Smer-SD. V utorok popoludní ju prijme prezident SR Andrej Kiska. Potvrdil to Kiskov hovorca Roman Krpelan.uviedol Krpelan.O nominácii rozhodlo užšie vedenie Smeru-SD, rozhodujúce slovo má predsedníctvo strany. Hovoriť o nej bude aj Koaličná rada, ktorá sa zíde o 15.30 h v Národnej rade SR.Post ministra vnútra sa uvoľnil po tom, čo odstúpil Tomáš Drucker. Rezignoval, keď sa rozhodol neodvolať policajného prezidenta Tibora Gašpara. Rezort dočasne vedie premiér Peter Pellegrini. Smer-SD pravidelne pripomína, že prezident musí vymenovať kandidáta, ktorého mu predloží predseda vlády.