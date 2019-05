Novým členom Rady Slovenského pozemkového fondu sa stane Ján Ilavský

Ilavského do funkcie navrhla strana Smer-SD, v súčasnosti je zamestnaný na Úrade vlády SR ako poradca premiéra pre životné prostredie.

Bratislava 21. mája (TASR) - Novým členom Rady Slovenského pozemkového fondu (SPF) bude Ján Ilavský. V utorok ho v tajnej voľbe zvolil parlament 71 hlasmi, prítomných bolo 138 poslancov.



Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje jedenásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva parlament, a to šiestich členov na návrh vlády SR a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do parlamentu. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.



Ilavského do funkcie navrhla strana Smer-SD, v súčasnosti je zamestnaný na Úrade vlády SR ako poradca premiéra pre životné prostredie. V decembri parlament v tajnej voľbe zvolil troch členov Rady SPF. Plénum odobrilo Miroslava Masarika, Milana Romana a Janu Ujovú. Masarika, ktorý pracuje v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK), navrhla strana Smer-SD. Táto koaličná strana navrhovala aj Ujovú, ktorá pracuje ako štátna radkyňa na Ministerstve vnútra SR. Roman pôsobí v súčasnosti ako viceprimátor mesta Skalica a navrhla ho strana SNS. Okrem nich je členom Rady SPF aj Dalibor Steindl.