Novým poslancom NRSR sa stane M. Mitterpák

Bratislava 21. júla (TASR) - Novým poslancom Národnej rady (NR) SR sa na najbližšej schôdzi pléna stane Marek Mitterpák (Smer-SD). Do poslaneckého kresla zasadne po tom, čo poslanec Miroslav Číž (Smer-SD) odišiel do Európskeho parlamentu (EP), a tým prišiel o mandát v tom národnom. O zmenách informujú na webovej stránke NR SR.



Mandátu v europarlamente sa už ujali aj ďalší doterajší poslanci NR SR - Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen Jurzyca (obaja SaS) a Milan Uhrík (ĽSNS). Za Ďuriš Nicholsonovú a Jurzycu nastúpia do parlamentu Marián Viskupič a Jakub Nedoba (obaja SaS). Uhríka nahradí v klube Marián Chmelár.



Odchodom Ďuriš Nicholsonovej sa uvoľnilo aj miesto podpredsedu Národnej rady SR. O tento post sa uchádza Ľubomír Galko z SaS. O jeho zvolení rozhodnú poslanci v tajnej voľbe. Niektorí už avizovali, že ho nepodporia. Najbližšie rokovanie parlamentu sa má začať 10. septembra.