Bratislava 16. augusta (TASR) – Novým predsedom poslaneckého klubu OĽaNO má byť Eduard Heger. TASR to potvrdil hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Podpredsedom ostane Miroslav Snopko.



Heger vystrieda na predsedníckej stoličke Veroniku Remišovú, ktorá sa funkcie vzdala v júni a odišla z klubu. Spolu s ňou klub opustili ďalší štyria poslanci, Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Anna Verešová a Jozef Lukáč.



"Spolu s odchodom poslankyne Národnej rady (NR) SR Anny Verešovej z poslaneckého klubu OĽaNO nastane zmena aj vo vedení Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Verešová sa vzdala postu predsedníčky výboru," uviedol Bystriansky. Nového predsedu ľudskoprávneho výboru navrhne OĽaNO na svojom zasadnutí.



Odídení poslanci vo svojom vyhlásení uviedli, že k rozhodnutiu prispelo napríklad to, že poctivá politika sa nedá robiť bez spolurozhodovania ľudí v regiónoch. Kritizovali aj to, že OĽaNO neumožnilo svojim poslancom a novým ľuďom stať sa riadnymi členmi hnutia. OĽaNO má v NR SR momentálne desať poslancov.