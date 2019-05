Novým predsedom ZMOS-u sa stal B. Tréger

O post predsedu sa uchádzali štyria kandidáti.

Bratislava 23. mája (TASR) – Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude v nasledujúcich štyroch rokoch viesť primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Za predsedu strešnej organizácie miest a obcí ho zvolili účastníci Snemu ZMOS-u, ktorý sa koná v hlavnom meste 22. a 23. mája. O výsledku volieb informovali na začiatku štvrtkového rokovania snemu.



Tréger bol zvolený nadpolovičnou väčšinou už v prvom kole tajnej voľby. V krátkom príhovore k účastníkom snemu po vyhlásení výsledkov nový predseda zdôraznil, že ZMOS bude pri obhajovaní záujmov miest a obcí pod jeho vedením korektným, konštruktívnym, ale i sebavedomým partnerom. "ZMOS bude plniť svoje ciele tak, aby nešliapal po ľuďoch. Budeme počúvať všetkých, no budeme sa riadiť našimi hlavami, nebudeme klamať a ani si skracovať či zľahčovať cestu," vyhlásil Tréger.



O post predsedu ZMOS-u sa uchádzali štyria kandidáti. Pôvodne ich bolo päť, no doterajší predseda združenia Michal Sýkora v stredajšom (22.5.) príhovore na začiatku snemu oznámil, že sa rozhodol neobhajovať mandát. Vysvetlil to snahou o upokojenie situácie a zachovanie jednoty ZMOS-u. V združení v poslednom období zaznievala od časti primátorov kritika na pasivitu a nedostatočnú akcieschopnosť strešnej organizácie, jednak pri reforme verejnej správy, ale i obhajovaní záujmov miest a obcí pri zavádzaní sociálnych opatrení zaťažujúcich rozpočty samospráv.



Nový šéf ZMOS-u je od roku 2008 primátorom v Liptovskom Hrádku, od roku 2009 poslancom Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), v rokoch 2015 - 2017 pôsobil i ako podpredseda ŽSK.



V období 2010 až 2014 bol členom Rady ZMOS-u, takisto odbornej sekcie školstva, mládeže, športu a vzdelávania .



Branislav Tréger je primátorom mesta Liptovský Hrádok od roku 2006, funkciu vykonáva štvrté volebné obdobie.



Tréger sa narodil v roku 1962. Gymnázium v Liptovskom Hrádku navštevoval v rokoch 1977 - 1981. Vysokoškolské vzdelanie získal na Fakulte telesnej výchovy a športu (FTVŠ) Univerzity Komenského v Bratislave. Navštevoval ju v rokoch 1981 – 1986. V roku 1996 úspešne absolvoval prvú kvalifikačnú skúšku a získal trénerskú licenciu "A" vo volejbale. Na Univerzite Komenského pokračoval v rokoch 1996 – 2002 aj v doktorandskom štúdiu.



Hneď po absolvovaní vysokej školy v roku 1986 sa Branislav Tréger zamestnal v Československej televízii ako športový redaktor. V rokoch 1987 – 1990 bol učiteľom na Strednom odbornom učilišti drevárskom v Liptovskom Hrádku, od roku 1990 do roku 2001 tam vykonával funkciu zástupcu riaditeľa.



V roku 2001 sa zamestnal ako učiteľ na Gymnáziu v Liptovskom Hrádku, v rokoch 2002 – 2004 tam bol zástupcom riaditeľa a v období rokov 2004 – 2006 pôsobil vo funkcii riaditeľa gymnázia.



V komunálnych voľbách 2. decembra 2006 úspešne kandidoval ako nezávislý kandidát na post primátora mesta Liptovský Hrádok. Do funkcie nastúpil 21. decembra 2006.



Primátorom Liptovského Hrádku je štvrté volebné obdobie. V zatiaľ posledných voľbách 10. novembra 2018 získal 96,16 percenta hlasov, volilo ho 2831 z 2944 voličov, ktorí odovzdali platné hlasovacie lístky.



Od roku 2009 až do súčasnosti, teda tri volebné obdobia, je tiež poslancom Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. V rokoch 2015 – 2017 zároveň vykonával funkciu podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja.



Branislav Tréger je ženatý, má dve deti. Aktívne ovláda ruský a nemecký jazyk, pasívne anglický. Medzi jeho záujmy patria príroda, geografia, šport a literatúra faktu.



Návrh na jeho kandidatúru podala členom Rady ZMOS-u Komora obcí.