NR SR bude v utorok hlasovať len podvečer, rozhodlo poslanecké grémium

Opakovaná voľba kandidátov na ústavných sudcov príde na rad o 17.45 h.

Bratislava 24. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady SR nebudú v utorok (25. 6.) o 11.00 h hlasovať o prerokovaných návrhoch, hlasovať budú len o 17.00 h. Rozhodlo o tom poslanecké grémium. Opakovaná voľba kandidátov na ústavných sudcov príde na rad o 17.45 h.



Podvečerné hlasovanie bude trvať 45 minút. "To, čo sa nestihne z návrhov zákonov, prejde automaticky na najbližšie hlasovanie, to znamená v stredu o 11.00 h," doplnila podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS).



Plénum bude v tajnej voľbe vyberať z 15 kandidátov na ústavných sudcov. Minulý týždeň zvolili len jedného kandidáta, a to Radoslava Procházku.