NR SR: Civilný mimosporový poriadok by sa mal meniť

Cieľ legislatívneho návrhu je povoliť podanie žaloby na obnovu konania aj proti právoplatnému uzneseniu v konaní o návrat maloletého do cudziny vo veciach neoprávneného premiestnenia alebo zadržania.

Bratislava 5. februára (TASR) - Do Civilného mimosporového poriadku by mala pribudnúť možnosť podať žalobu na obnovu konania v prípade rozhodnutia v konaní o návrate maloletého dieťaťa do cudziny.



Zmenu má priniesť novela zákona o Civilnom mimosporovom poriadku, ktorú predložili nezaradení poslanci Martina Šimkovičová a Peter Marček. Plénum ju v utorok posunulo do druhého čítania.



"Legislatívny návrh vychádza z prirodzenej nutnosti chrániť životy maloletých detí a konať v súlade s ich najlepším záujmom a presvedčením," upozorňujú poslanci.