Poslanci NR SR si mohli vyskúšať, aký je život so sklerózou multiplex

Bratislava 14. júna (TASR) - Poslanci parlamentného výboru pre zdravotníctvo si vo štvrtok mohli vyskúšať, aký je život s diagnózou skleróza multiplex. "Vždy sa hovorí, že chápem, je to ťažké, ale pokiaľ si to človek nevyskúša, aké pocity má a v akom stave sa chorý nachádza, zrejme to asi celkom pochopiť nevieme a je to úplne prirodzené," povedal predseda výboru Štefan Zelník (SNS).



Skleróza multiplex je zápalové degeneratívne ochorenie, priblížil neurológ Peter Valkovič. Vzniká, keď imunitný systém začne poškodzovať ochranný obal nervových vlákien. Ochorenie sa nedá vyliečiť, lekári však dokážu spomaliť jeho rozvoj. Ako hovorí Valkovič, skleróza je "veľká herečka" a jej prejavy môžu byť rôzne, ako napríklad únava, poruchy zraku, motoriky či závraty. Objavuje sa bez varovania a spočiatku môže vyzerať len ako dôsledok vyčerpania, prepracovanosti či stresu.



Ochorenie zistia ročne u vyše 1600 Slovákov, uvádzajú štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií. Zvyčajne je diagnostikovaná u ľudí vo veku medzi 20. a 40. rokom a postihuje takmer trikrát viac žien ako mužov.



Pri skleróze multiplex ničí imunitný systém ochranný obal vlastných nervových vlákien, a tým ovplyvňuje ich schopnosť dorozumievať sa – prenášať nervové vzruchy. Môžu sa tak objaviť akékoľvek neurologické príznaky. Medzi najčastejšie patria únava, bolesť, slabosť, problémy s vizuálnym a zmyslovým vnímaním, zmeny nálad, dysfunkcia močového mechúra, ale aj črevná a sexuálna dysfunkcia.



Práve pre rôznorodé a nešpecifické prejavy je ochorenie ťažké diagnostikovať. Neexistuje žiadny test, ktorý by ho potvrdil. Liečba dokáže ovplyvniť jeho priebeh, oddialiť a spomaliť jeho postup k invalidite. U väčšiny pacientov sa ochorenie prejavuje náhlym zhoršením príznakov (relapsy) s dlhými obdobiami bez akýchkoľvek príznakov (remisie). Je však aj forma, keď sa neurologické funkcie trvale zhoršujú od začiatku, čo už v horizonte niekoľkých rokov môže viesť k výrazne obmedzenej mobilite.