SaS považuje stropovanie veku odchodu do dôchodku za čistý populizmus

Podľa SaS je v rozpore s verejným záujmom i zdravým rozumom, aby sa pre hospodársku politiku ktorejkoľvek budúcej vlády dôchodkový vek stal nedotknuteľný.

Bratislava 23. mája (TASR) - Ústavné ohraničovanie veku odchodu do dôchodku považuje opozičná Sloboda a solidarita (SaS) za čistý populizmus.



"V ústave nemajú byť zakonzervované oblasti, na ktoré musí hospodárska politika vlády reagovať podľa meniacich sa okolností. Takou oblasťou je aj ohraničenie dôchodkového veku, na ktorý majú zásadný vplyv ekonomické a demografické faktory. Tie, ako vieme, sa menia v čase," uviedli v spoločnom stanovisku predseda strany Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová.



Podľa SaS je v rozpore s verejným záujmom i zdravým rozumom, aby sa pre hospodársku politiku ktorejkoľvek budúcej vlády dôchodkový vek stal nedotknuteľný. "A to preto, lebo ho kedysi v minulosti zakonzervovali v ústave politické strany, ktoré dali prednosť populizmu miesto zodpovednosti k štátu a jeho občanom," uviedli liberáli.



Je podľa nich nepochopiteľné, že namiesto riešenia akútnych problémov v školstve, v zdravotníctve či v spolunažívaní majority so segregovanými rómskymi komunitami, sa celá politická scéna zaoberá záležitosťou, ktorá bude aktuálna o dvadsať rokov. "Sme nemilo prekvapení, že opozičné strany OĽaNO a Sme rodina sa v tejto otázke spojili so Smerom-SD, ktorý túto tému vytiahol, aby vyvolal na politickej scéne konflikt, nalákal občanov na neexistujúce sociálne istoty a prekryl tým svoje kriminálne kauzy," uviedla SaS. Liberáli by tak privítali, keby OĽaNO a Sme rodina zišli včas z nesprávnej cesty.