NR SR zbrzdila chyba, opozícia vyčíta koalícii hlasovanie s ĽSNS

Bratislava 23. októbra (TASR) - Spojenectvo s ĽSNS ako aj údajné dláždenie cesty šéfovi Smeru-SD Robertovi Ficovi na Ústavný súd SR vyčíta opozícia vládnej trojke. Emotívna rozprava prišla na rad po tom, ako došlo k chybnému hlasovaniu súvisiacemu s účinnosťou novely Ústavy SR. Tá má zmeniť spôsob voľby ústavných sudcov.



Ešte predtým však 98 hlasmi prešiel pozmeňujúci návrh Róberta Madeja (Smer-SD), ktorý poslancom umožní zvoliť priamo ústavného sudcu, ak ten získa aspoň 90 hlasov. V takom prípade bude z procesu vynechaný prezident. Za Madejov návrh hlasovali poslanci Smeru-SD okrem Mareka Maďariča, Mostu-Híd okrem Petra Kresáka a všetci poslanci SNS. Ku koalícii sa pridali aj Sme rodina a ĽSNS. Následne došlo k spomínanej chybe a aby mohla byť odstránená, ešte pred samotným hlasovaním musela byť opätovne otvorená rozprava,



Opozícia to využila na to, aby skritizovala prijatie Madejovho návrhu. "Práve nám unášajú na veľmi dlho ústavný súd a znásilňujú pri tom ústavu. Smer-SD, SNS, Most-Híd a Sme rodina. Prezidenta postavili úplne mimo. A Robert Fico je čoraz bližšie k naplneniu cieľa svojej ďalšej päťročnice," uviedla podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová.



Líder Mostu-Híd Béla Bugár kritiku za hlasovanie svoje strany neberie. "Opozícia a prezident Andrej Kiska stále hovorili, že je tu podpriemerný návrh. Tak tu teraz máte nadpriemerný návrh," povedal.



Hlasovanie Sme rodina zase obhajoval Milan Krajniak. Zdôraznil, že on považuje Madejov návrh za dobrý, a preto zaň hlasoval. Na druhej strane zdôraznil, že za Fica ako prípadného kandidáta na ústavného sudcu hlasovať nebude.



Podpredseda SaS Ľubomír Galko vyzýval, aby si všetci toto hlasovanie zapamätali. "Bolo to po prvýkrát, čo bez hanby Fico, Danko a Bugár vzali Kotlebu pod pazuchy, odišli spolu dozadu a skončili v zadnom trakte predsedu NR SR a tam to spolu vykšeftovali. Láme sa história," myslí si.