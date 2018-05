Ak koalícia odvolá Krištufkovú,opozícia sa zrejme vzdá svojich funkcií

Bratislava 9. mája (TASR) - Ak koalícia skutočne odvolá poslankyňu Petru Krištúfkovú (Sme rodina) z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, SaS začne v rámci opozície rokovania o tom, že sa všetci opoziční šéfovia parlamentných výborov vzdajú svojich postov. V pléne NR to oznámil Ľubomír Galko (SaS) v reakcii na návrh Antona Hrnka (SNS) Krištúfkovú z toho výboru odvolať, a to pre jej minulosť a prepojenia na mafiu.odkázal Galko.Gábor Grendel (OĽaNO) zase pripomenul niekdajšie priznanie podpredsedu NR a člena Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Martina Glváča (Smer-SD), že sa párkrát stretol so zavraždeným bossom podsvetia Jozefom Svobodom. Miroslav Beblavý (nezaradený) dal v reakcii na to návrh na Glváčovo odvolanie z tohto výboru.podotkol.Krištúfkovej stranícky kolega Peter Pčolinský označil návrh SNS za účelovú hru jej šéfa Andreja Danka.myslí si.Miroslav Číž (Smer-SD) opozíciu kritizoval.odkázal. Pripomenul niekdajšiu kritiku jeho osoby aj ďalších predstaviteľov Smeru-SD za to, že boli na sociálnej sieti priateľmi s Talianom Antoninom Vadalom.dodal Číž.vyhlásila Krištúfková, ktorá podľa vlastných slov nemá čo skrývať. Poukázala, že Hrnko či predseda parlamentu a SNS Danko minimálne dva roky o jej minulosti vedeli a neprekážalo im to, a odobrili jej členstvo vo výbore.doplnila.Krištúfková zdôraznila, že prioritne chce robiť v sociálnom výbore a pomáhať ľuďom, keďže koalícia na nich 'kašle'.odkázala koaličným poslancom. Hrnko sa ohradil, on podľa vlastných slov nemá čo skrývať.