Časť spisu A. Kisku posiela výbor na ministerstvo financií

Bratislava 19. júna (TASR) - Časť spisu prezidenta Andreja Kisku o financovaní jeho predvolebnej kampane posiela Výbor Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií na ministerstvo financií (MF). Či bude táto inštitúcia nejako konať, nie je jasné. Podľa opozície totiž rezort nemôže robiť nič, keďže vec je premlčaná. Takýto postup si výbor odhlasoval v utorok na utajenom rokovaní.



Podľa predsedu výboru Vladimíra Slobodu (SaS) je požiadavka na preverenie financovania prezidentskej kampane Andreja Kisku zneužívaním parlamentného výboru. "Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií neprináleží hodnotiť financovanie akejkoľvek predvolebnej kampane. Výbor sa zaoberá majetkovými priznaniami verejných funkcionárov. Je predsa jasné, kto Andrejovi Kiskovi financoval prezidentskú kampaň a v akej výške. Predvolebná kampaň patrí do kompetencie ministerstva financií," uviedol Sloboda.



Zdôraznil, že výbor sa bude zaoberať len záležitosťami, ktoré pre neho vyplývajú z ústavného zákona. "Určite nebudem akceptovať, aby sa výbor stal prostriedkom vybavovania si osobných účtov medzi poslancom Robertom Ficom (Smer-SD) a prezidentom Kiskom," dodal Vladimír Sloboda.



Člen výboru Ondrej Dostál (SaS) zdôraznil, že časť spisu, ktorá smeruje na rezort financií, sa týka porušenia zákona vo vzťahu k vedeniu volebnej kampane. "Tam je 60-dňová lehota na uloženie sankcie, pričom toto je po štyroch rokoch. Je to teda absolútne formálne. Za toto uznesenie nehlasoval ani koaličný poslanec Peter Kresák (Most-Híd), lebo je to zbytočný krok. Ministerstvo s tým nemôže nič robiť. Výbor sa zaoberá vecami, ktoré nespadajú do jeho kompetencie. Je to politicky motivované konanie," povedal Dostál.



Otvorenou zostáva otázka, či Kiska prijal od spoločnosti KTAG finančný dar, alebo peniaze na jeho kampaň boli pôžičkou, ktorú má splatiť, pričom tieto náležitosti mali byť v jeho majetkovom priznaní. Na toto má dať odpoveď finančná správa, na ktorú si poslanci počkajú. Podpredseda výboru Róbert Puci (Smer-SD) však vyhlásil, že je zrejmé, že zo strany Kisku došlo k porušeniu zákona.



Podľa prezidentovho hovorcu Romana Krpelana sa potvrdilo, že výbor konal nezákonne a na politickú objednávku strany Smer-SD. "Ministerstvo financií už v roku 2014 v zákonnej lehote volebnú kampaň Andreja Kisku kontrolovalo a nezistilo žiadne pochybenia," uviedol po rokovaní výboru.



Konanie voči Kiskovi sa týka prípadu financovania jeho prezidentskej kampane. Prezident mal výboru povedať, či existuje pohľadávka medzi ním a firmou KTAG, a ak áno, prečo ju neuviedol v majetkovom priznaní. Ak taká pohľadávka existovala počas jeho výkonu funkcie prezidenta SR a on ju nepriznal, porušil tým ústavný zákon o konflikte záujmov.



Kiska obvinenia a podozrenia odmietol, poslancom vo svojom stanovisku napísal, že jeho oznámenie o majetkových pomeroch je úplné a obsahuje všetky náležitosti požadované a uložené citovaným ústavným zákonom. Vyjadrovala sa aj firma Kiska Travel Agency (KTAG). Výboru pred pár týždňami napísala, že nemá pohľadávky voči verejnému funkcionárovi Kiskovi. A keďže záväzok neexistuje, nemôže ani zaniknúť.