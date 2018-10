Saková: Inšpekcia rieši podnet voči J. Málikovi ohľadom previerky

Ministerka tiež zdôraznila, že Málik v čase nástupu do funkcie viceprezidenta Policajného zboru mal platné osvedčenie vydané na základe bezpečnostnej previerky.

Bratislava 18. októbra (TASR) - Úrad sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra sa zaoberá otázkou bezpečnostnej previerky bývalého policajného viceprezidenta Jaroslava Málika. Potvrdila to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) počas štvrtkovej parlamentnej Hodiny otázok.



Odpovedala na otázku šéfky klubu OĽaNO Veroniky Remišovej, podľa ktorej Málik nemal bezpečnostnú previerku, hoci ju mal mať. Pýtala sa, aké kroky podniká ministerstvo vnútra a polícia v tomto prípade.







"V danej veci bol prijatý podnet, ktorý vybavuje Úrad sekcie kontroly a inšpekčnej služby ministerstva vnútra," uviedla Saková s tým, že vlani v septembri vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar oznámil Národnému bezpečnostnému úradu podozrenie z možnej neoprávnenej manipulácie s utajovanými skutočnosťami Jaroslavom Málikom.



Ministerka tiež zdôraznila, že Málik v čase nástupu do funkcie viceprezidenta Policajného zboru (PZ) mal platné osvedčenie vydané na základe bezpečnostnej previerky vykonanej podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností pre stupeň utajenia tajné. "Na základe toho mu bol prezidentom PZ pri nástupe do funkcie vydaný záznam o určení oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami zmieneného stupňa utajenia tajné," doplnila Saková.