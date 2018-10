G. Grendel: Viera ľudí v spravodlivosť sa nedá vrátiť novými zákonmi

Návrh ministerky prináša nové pravidlá výberu policajného prezidenta. Pôvodný návrh počítal so sedemročným funkčným obdobím šéfa polície, čo nenašlo podporu u koaličného partnera.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Viera ľudí v spravodlivosť v štáte sa nedá vrátiť novými zákonmi, dá sa obnoviť len skutkami. Vyhlásil to poslanec hnutia OĽaNO Gábor Grendel v úvode druhého rokovacieho dňa 35. schôdze Národnej rady (NR) SR v diskusii k novým pravidlám výberu policajného prezidenta z dielne ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD).



"Pre stranu Smer je priam existenčná otázka zabrániť budúcemu ministrovi vnútra, aby si mohol vybrať policajného prezidenta," uviedol. Grendel si nemyslí, že prijatím zákona sa niečo zmení. "Akurát sa vláda bude tváriť, že prijala systémové zmeny a odpolitizovala políciu, ale nebude to pravda," doplnil.



Návrh ministerky prináša nové pravidlá výberu policajného prezidenta. Pôvodný návrh počítal so sedemročným funkčným obdobím šéfa polície, čo nenašlo podporu u koaličného partnera. V novom návrhu pôjde o štyri roky a možnosť opätovného vymenovania.



Nové pravidlá počítajú s tým, že policajného prezidenta bude naďalej vymenúvať minister vnútra. Urobiť tak však bude môcť až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.



Podľa ministerstva vnútra novela posilňuje nezávislosť inšpekcie ministerstva vnútra a sprísňuje podmienky na menovanie prezidenta Policajného zboru a riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.