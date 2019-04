I. Matovič navrhuje upraviť výpočet platu poslancov

Šéf OĽaNO chce upraviť aj výpočet pre tzv. paušálne náhrady poslanca NR SR.

Bratislava 28. apríla (TASR) - Líder OĽaNO Igor Matovič navrhuje upraviť výpočet platu poslanca Národnej rady SR tak, aby sa odvíjal od medziročného nárastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v slovenskom hospodárstve. Teraz sa odvíja od násobku samotnej priemernej nominálnej mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok.



"Návrh spočíva v tom, že od jeho prijatia by sa zvyšovali platy poslancov presne o také isté percento, o aké vzrastú platy zamestnancom v národnom hospodárstve. Znamenalo by to, že platy poslancov by od 1. augusta v porovnaní s rokom 2018 vzrástli presne o rovnaké percento, o koľko narástli platy zamestnancov. Rovnako aj v rokoch budúcich," vysvetlil Matovič v dôvodovej správe k návrhu.



Dôvodom na zmenu je podľa neho teda súčasné výrazné zvýšenie platu poslancov NR SR, ktoré je "jednoznačne neprimerané". Šéf OĽaNO chce upraviť aj výpočet pre tzv. paušálne náhrady poslanca NR SR."Diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom funkcie poslanca NRSR," doplnil. Návrh novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov predložil Matovič na májovú schôdzu parlamentu.



Poslanci si v minulosti roky zmrazovali platy, ale to už neplatí. Posledný návrh na zmrazenie neprešiel. Matovič poukázal na nárast platu mimobratislavského poslanca spolu s paušálnymi náhradami z 3576 eur na 5090 eur. To nepovažuje za správne v porovnaní s občanmi. "Prijatím tohto návrhu zákona by sa zadosťučinilo spravodlivosti. Navrhuje sa v ňom, aby sa platy poslancov síce rozmrazili, ale nie skokovo," uviedol.