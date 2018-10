Interrupcie posúdi výbor. Danko sa pýta, či Vašečka mohol návrh podať

Problém spočíva v tom, že podobnú iniciatívu od ĽSNS plénum v júni odmietlo. Rokovací poriadok hovorí, že rovnaký návrh je možné predložiť až o pol roka.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Predloženie návrhu novely zákona o umelom prerušení tehotenstva od Richarda Vašečku (nezaradený) do parlamentu preskúma v utorok (16. 10.) Ústavnoprávny výbor NR SR. Obrátil sa naň predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS). Žiada výklad, či táto novela bola na októbrovú schôdzu predložená v súlade s rokovacím poriadkom.



Problém spočíva v tom, že podobnú iniciatívu od ĽSNS plénum v júni odmietlo. Rokovací poriadok hovorí, že rovnaký návrh je možné predložiť až o pol roka. Danko preto Vašečkovu novelu na októbrovú schôdzu zatiaľ nezaradil.



"Ja si myslím, že to má byť na schôdzi, pretože moja novela nie je rovnaká, ako bol návrh ĽSNS. Ale rozhodnutie výboru a predsedu Danka budem rešpektovať. Predložím to až na prvú schôdzu v roku 2019," povedal pre TASR Vašečka.



Keď poslanci návrh ĽSNS stopli tým, že prijali procedurálny návrh nepokračovať v rokovaní o tomto bode, kotlebovci to skúsili opäť a obmedzenie interrupcií predložili na septembrové plénum. Ústavnoprávny výbor však upozornil, že návrh nebol podaný v súlade s Rokovacím poriadkom NR SR, keďže neuplynula šesťmesačná lehota. O novele sa teda nerokovalo.



Vašečka chce do zákona dostať pravidlo, že na žiadosť matky je tehotenstvo možné umelo prerušiť v štyroch prípadoch. Ak je to nevyhnutné pre záchranu života matky, ak je to nevyhnutné pre zabránenie trvalého a vážneho poškodenia zdravia matky, ak vzniklo v dôsledku trestného činu a tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov alebo vtedy, ak nenarodené dieťa preukázateľne trpí ťažkým poškodením, alebo poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života, a tehotenstvo nepresahuje 24 týždňov.



Keď ĽSNS tému v júni otvorila, na politickej scéne sa spustila široká diskusia. Vytvorila sa aj pracovná skupina, ktorá má pripraviť zmenu interrupčného zákona. Za okrúhlym stolom sa stretli členovia Smeru-SD, SNS, OĽaNO, Sme rodina aj Vašečka. V júni tam boli aj zástupcovia mimovládok a ministerstiev. Okrúhle stoly budú pokračovať celú jeseň, výsledkom má byť novela priechodná parlamentom.