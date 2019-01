Kandidátov na ústavných sudcov začne výbor vypočúvať v stredu

Verejnosť bude môcť podľa predsedu výboru Róberta Madeja (Smer-SD) rokovanie sledovať na webovej stránke parlamentu.

Bratislava 20. januára (TASR) - Kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR čaká budúci týždeň vypočúvanie v parlamentnom ústavnoprávnom výbore. O miesto na ústavnom súde má záujem celkovo 40 uchádzačov. Verejné híringy sa začnú v stredu 23. januára. Výbor si na ne vyhradil tri dni.



Verejnosť bude môcť podľa predsedu výboru Róberta Madeja (Smer-SD) rokovanie sledovať na webovej stránke parlamentu. Zároveň bude na toto zasadnutie pozvaný aj prezident republiky. Toho môže zastúpiť vedúci pracovník Kancelárie prezidenta SR, ktorému sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiada.



Navrhnutý kandidát na sudcu ÚS sa v rozprave najskôr predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát odpovedať na otázky poslancov a prezidenta. Z celého zasadnutia výboru zabezpečí Kancelária NR SR verejne dostupný audiovizuálny prenos.



Ústavnými sudcami sa chcú stať: expremiér a predseda Smeru-SD Robert Fico, štátne tajomníčky ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská (Smer-SD) a Edita Pfundtner (Most-Híd), predsedníčka Najvyššieho súdu SR Daniela Švecová, poslanec NR SR Peter Kresák (Most-Híd), Radoslav Procházka (exSieť), Ján Šikuta, Michal Matulník, Ján Štiavnický, Peter Straka, Boris Gerbery, Ľuboš Szigeti, Zuzana Pitoňáková, Ján Drgonec, Michal Truban, Radovan Hrádek, Libor Duľa, Martina Jánošíková, Robert Šorl, Soňa Mesiarkinová, Marek Tomašovič, Dagmar Fillová, Pavol Malich, Peter Molnár, Martin Vernarský, Ladislav Duditš, Marián Sluk, Eva Kováčechová, Peter Melicher, Juraj Sopoliga, Anton Dulak, Eva Fulcová, Karol Kovács, Miloš Maďar, Ivan Fiačan, Michal Ďuriš, Lucia Kurilovská, Martin Javorček, Kajetán Kičura a Štefan Kseňák.



Samotná voľba 18 kandidátov na sudcov sa uskutoční na schôdzi NR SR so začiatkom 29. januára. Následne budúcich sudcov ústavného súdu vymenuje do funkcie spomedzi navrhnutých kandidátov prezident SR. Deviatim vymenovaným ústavným sudcom začne plynúť 12-ročné funkčné obdobie dňom zloženia sľubu ústavného sudcu.