Koalícia stále neukázala návrh na zmenu platov ústavných činiteľov

Bratislava 2. mája (TASR) - Týždeň pred začiatkom schôdze Národnej rady SR stále nie je jasné, ako presne sa má zmeniť odmeňovanie poslancov a ďalších ústavných činiteľov. Návrh na úpravu platov sa ešte stále pripravuje, potvrdil štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc na rokovaní parlamentného ústavnoprávneho výboru.



Rezortu financií tento návrh podľa jeho slov na stole „iba pristál“ a ministerstvo je „iba poštárom“. Rozhodujú politické strany a ich dohody. „Návrhy budú prezentované formou poslaneckých návrhov,“ doplnil Kuruc. Ústavnoprávny výbor rokovanie o návrhu zákona prerušil.



„Mám pocit, že nemôžeme ďalej o tomto návrhu rokovať. Musíme dostať na stôl niečo úplne iné,“ povedal poslanec Mosta-Híd Peter Kresák. Odvolával sa aj na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu, ktoré by podľa neho mali poslanci reflektovať. Navrhol prerušiť rokovanie. Nevie, v akom štádiu je návrh a dohoda na ňom. Pripustil, že ak by dohoda včas nevznikla, platy by sa mohli presunúť z májovej schôdze na neskôr. "Dôležité je nájsť riešenie, ktoré získa podporu v koalícii aj v opozícii," doplnil pre TASR.



Ani šéf poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák o konkrétnostiach návrhu a dohody nehovoril. "Počkáme si, aké znenie príde. Neviem povedať, aké znenie sa dohodne. Momentálne nie je dohoda, konkrétnosti by boli predčasné," povedal. Nie je podľa neho nič dramatické, že návrh poslanci ani verejnosť ešte nepozná.



Koaliční lídri pred časom oznámili, že plat poslancov a ďalších ústavných činiteľov sa v budúcnosti nebude odvíjať od priemerného zárobku v národnom hospodárstve, ale od takzvaného mediánu, teda od strednej hodnoty. Po zmenách by už plat poslancov nemal byť rozdelený na dve časti. Paušálne náhrady by sa mali pripojiť k základnému platu a celá zložka by mala podliehať odvodom. Dnes sú od nich paušálne náhrady oslobodené. Poslanci nepovedali, či po zmenách plat stúpne a o koľko. Hovorilo sa o sume 100 až 300 eur.



Diskusie o týchto zmenách Bernaťák potvrdil. "Ale nie je dohoda a čokoľvek by som povedal, by bolo predčasné," povedal. Je podľa neho pravdepodobné, že dohoda do budúceho týždňa bude. Zopakoval, že SNS nie je za zvyšovanie platov. "Budeme k tomu ešte sedieť," poznamenal.



S prerušením rokovania výboru súhlasil aj poslanec SaS Ondrej Dostál. „Prikláňam sa k návrhu poslanca Kresáka. Tento návrh je absurdný, lebo je jasné, že bude schválený v úplne inej podobe, ako bol navrhnutý. Finálne znenie bude úplne opačné, nebude to zmrazovací, ale rozmrazovací zákon,“ poznamenal. Bol by za normálny návrh, ktorý by platy upravil bez skokovitého zvýšenia platov, zmrazovanie platov odmieta. Sumu pár stovák eur by nepovažoval za skokovité zvýšenie.



Predseda výboru Róbert Madej (Smer-SD) tlmočil požiadavku sudcov, aby pri zmene odmeňovania nedošlo k zníženiu platu sudcov. „Nechápem tú nervozitu súdnej moci,“ reagoval Kresák. Bernaťák rešpektuje názor a požiadavky sudcov.



Poslanci žiadali, aby sa mohli k zmenám vyjadriť aj oni, nie iba gestorský finančný výbor. Kuruc uviedol, že ministerstvo nemá problém predložiť návrh, keď bude na ňom dohoda, na rokovanie jednotlivým výborom. Kresák potvrdil, že pokiaľ sa nepodarí nájsť dohoda, platy by mohli presunúť z májovej schôdze na neskôr.