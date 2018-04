Ľudskoprávny výbor otázku syfilisu v okrese Trebišov zatiaľ neuzavrel

Pre nedostatok poslancov nebol schopný prijať uznesenie. Mal by sa k nemu vrátiť na najbližšom zasadnutí výboru.

Bratislava 24. apríla (TASR) - Ľudskoprávny výbor zatiaľ neuzavrel otázku prostitúcie a šírenia nákazy syfilisu v okrese Trebišov, ktorú otvorila poslankyňa Natália Blahová (SaS). Pre nedostatok poslancov nebol schopný prijať uznesenie. Mal by sa k nemu vrátiť na najbližšom zasadnutí výboru.



Opozícia v uznesení navrhuje vyjadriť ľútosť nad tým, že maloleté deti sa venujú prostitúcii a v dôsledku toho sa v okrese Trebišov rozširuje nákaza syfilisu. Chce tiež od ministrov vnútra, zdravotníctva, práce a od rómskeho splnomocnenca, aby prišli na rokovanie výboru a povedali, čo robia pre riešenie situácie.



"Je to alarmujúci stav, s ktorým treba niečo robiť," uviedla Blahová, podľa ktorej sa riešenie problému odďaľuje. "Každý deň je to veľká strata najmä pre deti, ktoré môžu na takéto vážne ochorenie doplatiť aj životom," zdôraznila.



Upozornila na chýbajúce zdravotnícke zariadenia v danej lokalite. "Nemôžeme ľudí liečiť, lebo základná liečba syfilisu spočíva v injekčnom aplikovaní penicilínu. Tamojší obyvatelia však nie sú dôslední v dochádzaní na väčšie vzdialenosti, a preto potrebujú mať oddelenie bližšie," vysvetlila. Na týchto oddeleniach by ich mohli podľa Blahovej aj hospitalizovať, podať liečbu a po vyliečení prepustiť.



Koalícia sa k téme nevyjadrila, keďže jej poslanci neboli na rokovaní o tomto bode prítomní.



Chorobnosť na syfilis je v okrese Trebišov 16-krát vyššia ako v celej SR. Epidemiologická situácia vyhodnotená za rok 2017 vykazuje chorobnosť 108,4 prípadu na 100.000 obyvateľov. Ochorenie sa vyskytuje aj vo vekovej skupine do 18 rokov. Problematickou pri šírení tohto ochorenia je trebišovská rómska osada. Médiá pred časom informovali aj o podozreniach z prostitúcie detí.