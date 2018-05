M. Beblavý: Ochrana novinárov je nedostatočná, treba ju posilniť

Novinárom chcú poslanci pomôcť aj tým, že ich chcú zaradiť do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone.

Bratislava 18. mája (TASR) - Ochrana novinárov, najmä investigatívnych, je nedostatočná. Tvrdia to nezaradení poslanci Národnej rady SR Miroslav Beblavý a Viera Dubačová, ktorí to chcú zmeniť balíkom zákonov predložených do parlamentu.



"Predložili sme ucelený balík zákonov, ktoré majú novinárov lepšie chrániť," oznámil na tlačovej konferencii v parlamente Beblavý, ktorý založil mimoparlamentnú stranu Spolu. Dubačová zdôraznila, že médiá bez demokracie môžu existovať, ale demokracia bez médií nie. "Demokraciu môžeme chrániť ochranou novinárov," doplnila.



Zmeny počítajú s podporou investigatívnej žurnalistiky. Verejnoprávne médiá by podľa návrhov mali povinne zabezpečiť tvorbu investigatívnej žurnalistiky. Poslanci tiež chcú, aby štát podporoval investigatívnu žurnalistiku sumou aspoň milión eur ročne.



Novinárom chcú poslanci pomôcť aj tým, že ich chcú zaradiť do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone. "Aby boli útoky na nich posudzované prísnejšie," vysvetľujú.



Ďalšie navrhované zmeny majú znemožniť neodôvodnenú žalobu na novinára, jeho zamestnávateľa, investigatívne mimovládne organizácie. Tomu má pomôcť tzv. osobitná podmienka konania, kde súd najprv preskúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná. "Občianskoprávne konanie by po prijatí predloženého návrhu už nemohlo byť voči týmto subjektom zneužité," dodávajú poslanci.



Zákonodarcovia chcú tiež posilniť povinnosť orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov. Zároveň navrhujú rozšíriť okruh informácií, ktoré by museli orgány činné v trestnom konaní poskytnúť verejnosti. Ďalšie zmeny majú posilniť ekonomickú slobodu médií. O návrhoch by mal parlament rokovať na budúci týždeň.