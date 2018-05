M. Glváč odmieta prepojenie na mafiu, pripomína svoje previerky

PREČÍTAJTE SI AJ: SNS a Sme rodina si navzájom vyčítajú mafiánske prepojenia

Bratislava 9. mája (TASR) - Podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer-SD) odmieta prepojenia na mafiu, o ktorom sa písalo v médiách a ktoré spomenul v pléne poslanec OĽaNO Gábor Grendel.vyhlásil.Grendel v pléne pripomenul niekdajšie priznanie podpredsedu NR SR a člena Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, že sa párkrát stretol so zavraždeným bossom podsvetia Jozefom Svobodom. Miroslav Beblavý (nezaradený) dal v reakcii na to návrh na Glváčovo odvolanie z tohto výboru.podotkol.Glváč v reakcii uviedol, že výrok bol v neautorizovanom článku a nebol celý. Pre výrok sa podľa vlastných slov súdi s Danielom Lipšicom. Glváč uviedol, že v rozhovore odpovedal na otázku, či sa pozná so Svobodom.uviedol Glváč v pléne s tým, že časť o Kukanovi nezverejnili.Podpredseda parlamentu zdôraznil, že ako minister obrany malvyhlásil. Grendela sa zároveň spýtal, či mu neprekáža, že jeho osobný priateľ Daniel Lipšic bol na diskotéke sDebatu o prepojeniach politikov na mafiánov spustil návrh Antona Hrnka (SNS) na odvolanie Petry Krištúfkovej (Sme rodina) z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Dôvodom sú jej niekdajšie kontakty s mafiánmi a obava, že aj dnes je vydierateľná a ovplyvniteľná.