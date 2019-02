Poliačik chce zakázať plastové taniere a príbory v štátnej správe

Navrhuje napríklad zakázať orgánom a organizáciám štátnej správy nákup plastových príborov a tanierov, miešadiel na nápoje a slamiek s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely.

Bratislava 24. februára (TASR) - Štátna správa by mala znížiť plastový odpad, ktorý produkuje. Myslí si to nezaradený poslanec Martin Poliačik, ktorý s týmto cieľom predložil na najbližšiu schôdzu Národnej rady SR novelu zákona o odpadoch.



Navrhuje napríklad zakázať orgánom a organizáciám štátnej správy nákup plastových príborov a tanierov, miešadiel na nápoje a slamiek s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely. Právnou normou chce tiež dosiahnuť, aby štátna správa nakupovala nealkoholické nápoje výhradne vo vratných zálohovaných obaloch (plastových či sklenených), alebo aby podávala pitnú vodu z verejného vodovodu namiesto balenej vody.



"Cieľom opatrení je znížiť množstvo zbytočného plastového odpadu produkovaného organizáciami štátnej správy a prispieť tak k lepšiemu životnému prostrediu a k napĺňaniu dlhodobých cieľov efektívneho odpadového hospodárstva a to znižovaním produkcie (nielen) plastového odpadu," vysvetľuje Poliačik.



Témou znižovania plastového odpadu sa zaoberá Európska únia aj minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Europoslanci vlani v októbri súhlasili s tým, aby boli v EÚ zakázané jednorazové plastové predmety, ako sú taniere, príbory, slamky alebo paličky na balóny. Tieto produkty, ktoré tvoria viac ako 70 percent odpadu v moriach, by na trhu EÚ mali prestať predávať od roku 2021.



Sólymos rozhodnutie europarlamentu uvítal a vyzval verejnosť, aby k obmedzeniu plastového odpadu prispela tiež. Ak sa totiž jednorazové plasty nebudú kupovať, tak sa podľa jeho slov nebudú ani predávať. Slovensko už podľa jeho slov urobilo pre obmedzenie plastového odpadu viacero konkrétnych krokov.



Poukázal na spoplatnenie ľahkých plastových tašiek, hovoril o príprave zálohovania PET fliaš a o nastavovaní novej odpadovej politiky. Spomínal prípravu zákona, ktorý by mal obmedziť predaj jednorazových plastových výrobkov.



V januári tohto roka Sólymos uviedol, že Slovensko nezakáže niektoré jednorazové plastové výrobky skôr, ako sa takéto opatrenie definitívne schváli na úrovni EÚ. Rezort sa podľa jeho slov na zavedenie zákazu pripravuje. Chce však počkať, či sa v smernici EÚ ešte niečo nezmení.