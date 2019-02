Ministerku Lubyovú odvolávajú už viac ako päť hodín

Opozícia chce ministerku odvolať pre problémy s prideľovaním stimulov na projekty na výskum a vývoj. Poukazuje na odkopírované posudky, zvyšovanie bodov, či údajné omyly a preklepy.

Bratislava 18. februára (TASR) - Ministerku školstva Martinu Lubyovú (nom. SNS) odvolávajú už viac ako päť hodín. Z ôsmich písomne prihlásených poslancov vystúpili so svojimi prejavmi zatiaľ v pléne štyria, ďalší na nich reagovali vo faktických poznámkach.



Okrem prihlásených rečníkov rozprávali predkladateľka Veronika Remišová (OĽaNO) aj ministerka Lubyová. Po tom, čo v pléne vyčerpajú svoje prejavy ostatní rečníci, budú sa môcť poslanci prihlásiť do rozpravy ešte ústne. Hlasovanie o dôvere Lubyovej príde po ukončení rozpravy.



Opozícia chce ministerku odvolať pre problémy s prideľovaním stimulov na projekty na výskum a vývoj. Poukazuje na odkopírované posudky, zvyšovanie bodov, či údajné omyly a preklepy. Problémom je podľa opozície aj neriešenie eurofondového škandálu z leta 2017.



Ministerka obvinenia odmieta, vidí za nimi politizáciu zo strany opozície. V súvislosti so stimulmi zopakovala, že už prijala personálne rozhodnutia. Za ministerku sa postavili viacerí koaliční poslanci aj vláda. Kabinet nesúhlasí s jej odvolaním. "Vláda pokladá pôsobenie ministerky školstva za mimoriadne kvalitné a nesúhlasí s návrhom skupiny na vyslovenie nedôvery voči jej osobe," uvádza sa v stanovisku vlády.