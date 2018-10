Rezort kultúry by mal mať peniaze na dotácie pre umelecké školy

Dotácie by mali mať školy garantované a závisieť majú od projektov, ktoré predložia a ktoré vyhodnotí odborná komisia.

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo kultúry by malo mať peniaze na to, aby mohlo dotovať tri verejné umelecké školy. Na rokovaní parlamentného kultúrneho výboru to povedala ministerka Ľubica Laššáková (Smer-SD).



Reagovala tak na vyjadrenie jej predchodcu Mareka Maďariča (Smer-SD), ktorý sa pýtal na zdroje na pokrytie týchto dotácií. Ministerka poukázala na audity v rezorte kultúry. "Vykonávajú sa audity finančného stavu rezortu a hľadáme možnosti, ako existujúce zdroje efektívnejšie prerozdeliť," uviedla.



S každoročnou podporou projektov umeleckých škôl počíta novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR z dielne poslancov Smeru-SD a SNS, ktorý je v parlamente v druhom čítaní. Dotácie by mali mať školy garantované a závisieť majú od projektov, ktoré predložia a ktoré vyhodnotí odborná komisia.



Zmena sa má týkať Vysokej školy múzických umení v Bratislave, Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici. "Navrhuje sa zavedenie zákonnej garancie finančného krytia novej podporovanej oblasti tak, aby bol vytvorený stabilný a vyvážený systém dotačnej podpory," uvádzajú predkladatelia.



Poslanci pripomínajú, že študentské projekty možno dnes podporiť aj prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, respektíve Fondu na podporu umenia. Podľa poslancov však chýba osobitná samostatná platforma dotačnej podpory takýchto projektov.