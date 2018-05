N. Blahová: Je smutné, že musíme riešiť problém policajnej brutality

Ombudsmanka Patakyová zdôrazňuje, že nevhodné používanie donucovacích prostriedkov, umiestňovanie zadržaných osôb do ponižujúcich priestorov či neprimerané zásahy nie sú prijateľnými postupmi.

Bratislava 22. mája (TASR) - Je smutné, že štát v strednej Európe musí riešiť problém policajnej brutality. Vyhlásila v závere ôsmeho rokovacieho dňa 31. schôdze Národnej rady SR predsedníčka klubu SaS a členka ľudskoprávneho výboru Natália Blahová. Plénum diskutuje o Správe o činnosti verejného ochrancu práv za obdobie roka 2017. Správa podľa Blahovej hovorí aj o neprimeraných policajných zákrokoch. Koaliční poslanci sa k správe ombudsmanky nevyjadrili, okrem Lucie Žitňanskej (Most-Híd), ktorá Patakyovej prácu ocenila.



Ombudsmanka Mária Patakyová zdôrazňuje, že nevhodné používanie donucovacích prostriedkov, umiestňovanie zadržaných osôb do ponižujúcich priestorov namiesto ciel policajného zaistenia či neprimerané policajné zásahy nie sú prijateľnými policajnými postupmi. Poukazuje, že napriek tomu sa aj vlani používali. Patakyová tiež zdôrazňuje potrebu nezávislej kontroly policajných postupov nezávislou inšpekciou.



Verejná ochrankyňa práv tiež konštatuje, že najčastejšie porušovaným právom je právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Ide podľa jej zistení približne až o tretinu z celkového počtu porušení ľudských práv v roku 2017. Z výročnej správy vyplýva, že vlani bolo právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov porušené v 67 prípadoch.



V roku 2017 pracovala kancelária verejného ochrancu práv celkovo s 2831 podaniami, približne polovica z nich bola v pôsobnosti ombudsmana. Patakyová konštatovala 177 porušení základných práv a slobôd. Okrem toho verejná ochrankyňa práv konštatovala 24 porušení ustanovení medzinárodných dohovorov.



Poslancov v stredu čakajú správy o vlaňajšej činnosti komisárov pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím. Následne by sa mali vrátiť k návrhom zákonov. Neukončená je aj debata o zákaze pamätníkov či tabúľ oslavujúcich komunistický, fašistický či nacistický režim.