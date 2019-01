Oto Žarnay chce liberalizovať trh s učebnicami vytvorením konkurencie

Žarnay tvrdí, že pedagógovia už dlhodobo volajú po alternatívach učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky i predmety.

Bratislava 20. januára (TASR) - Vytvorením konkurenčného prostredia otvoriť priestor tvorbe, realizácii a distribúcii učebníc, učebných textov a pracovných zošitov a ich alternatív pre pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese. Aj to je jeden z cieľov návrhu novely školského zákona, ktorý na najbližšiu schôdzu pléna predložil poslanec Národnej rady (NR) SR Oto Žarnay (nezaradený).



Právnou normou chce tiež stanoviť jasné, zrozumiteľné a transparentné pravidlá pri udeľovaní schvaľovacích doložiek pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity a tiež stanoviť práva a povinností ministerstva, predkladateľov a škôl v súvislosti s financovaním a distribúciou učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.



Žarnay tvrdí, že pedagógovia už dlhodobo volajú po alternatívach učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky i predmety. "Zároveň spôsob schvaľovania nových učebníc a ich distribúcia sú nedostatočne flexibilné vzhľadom na centralizáciu celého procesu na ministerstve školstva, a tak dochádza k oneskoreným dodávkam či výpadkom učebníc vzhľadom na zdĺhavé byrokratické procesy," upozornil opozičný poslanec.



Väčšina štátov EÚ podľa jeho slov dokázala trh učebníc liberalizovať, a tak otvorila možnosti širšiemu a flexibilnejšiemu fondu učebníc. "Navrhované znenie zákona približuje slovenské školstvo európskemu," konštatuje Žarnay.



Jeho novela vypúšťa odporúčajúce doložky a upravuje hmotné i procesné podmienky udeľovania schvaľovacích doložiek na dobu neurčitú pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre predkladateľov, ktorými sú vydavateľstvá. A to v podobe spresnenia typológie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, obsahu žiadosti o udelenie schvaľovacej doložky, termíny jej vydania i proces odvolania voči rozhodnutiu schvaľovacej komisie. Rovnako spresňuje zloženie, frekvenciu i základné pravidlá zasadnutia schvaľovacej komisie.



Vydavateľstvá majú byť po uplynutí prechodného obdobia zodpovedné aj za plnú distribúciu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, čím sa plne vylúči centralizácia. Ministerstvo má byť povinné na svojom portáli zverejniť okrem zoznamu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov i zoznam odborných recenzentov a každoročne do 31. januára kalendárneho roku aj normatív na učebnice pre školy.



Školy majú zase povinne zriadiť účelovo viazané finančné fondy pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity, za ktoré ponesie plnú zodpovednosť riaditeľ, ako aj za správu a hospodárenie s fondom učebníc. "To bude nútiť aj školy samotné správať sa oveľa hospodárnejšie pri tvorbe a hospodárení s fondom učebníc," myslí si Žarnay.