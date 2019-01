Molnár: Miera integrácie členských štátov EÚ je taká akurát

Otázky interrupcií, eutanázie, registrovaných partnerstiev a adopcií detí pármi rovnakého pohlavia považuje Molnár za živé témy, ktoré sa vyvíjajú.

Bratislava 24. januára (TASR) - Miera integrácie členských štátov Európskej únie je 'taká akurát'. Povedal to kandidát na ústavného sudcu Peter Molnár na vypočúvaní v parlamentom ústavnoprávnom výbore. "Osobne nevidím potrebu ani priestor v tejto dobe na zvyšovanie integrácie," doplnil.



Otázky interrupcií, eutanázie, registrovaných partnerstiev a adopcií detí pármi rovnakého pohlavia považuje Molnár za živé témy, ktoré sa vyvíjajú. Je podľa neho otázne, v akom stave je Slovensko v postoji k týmto otázkam. Ťažko podľa neho povedať, kedy bude spoločnosť pripravená na zmeny, ktoré sú dnes možno pre ňu nepredstaviteľné.



V súvislosti s registrovanými partnerstvami uviedol, že by bolo potrebné posudzovať, či priznanie takýchto práv zasahuje do práv iných osôb. "Časť týchto práv je taká, že by nemala zasahovať do práv iných osôb," myslí si.



Molnár považuje Ústavný súd SR za najvýznamnejší justičný orgán štátu, ktorý má chrániť samotné základy demokratického a právneho štátu a ovplyvňuje aj kvalitu života v krajine. Ústavný súd však má podľa Molnára možno príliš široký katalóg kompetencií. Niektoré spory by podľa neho nemusel riešiť ústavný súd, ale všeobecné súdy.