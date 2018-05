Plénum sa v utorok pozrie na pohotovostné lekárne aj týranie zvierat

Na Slovensku je približne polovica verejných lekární ovládaná laikmi. Lekáreň môže v súčasnosti zriadiť akákoľvek právnická osoba, no musí v nej mať stanoveného odborného zástupcu.

Bratislava 13. mája (TASR) - Úprava fungovania pohotovostných lekární, lepšia ochrana zvierat pred ich týraním, ale aj návrh na predčasné parlamentné voľby. Aj tieto body majú na stole poslanci NR SR v rámci pokračujúcej 31. schôdze parlamentu. Z pôvodne 95-bodového programu musia poslanci otvoriť ešte 69 návrhov. Prerušené rokovanie pokračuje v utorok (15.5.) ráno.



Návrh novely zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý čaká na definitívne hlasovanie, hovorí o tom, že v každom okresnom meste má po novom fungovať minimálne jedna pohotovostná lekáreň. Otvorená má byť do 22.00 h. Lekárne majú byť k dispozícii tak dlho, ako budú otvorené ambulantné pohotovosti. Ministerstvo zdravotníctva chce takto vyriešiť problém, na ktorý ľudia dlhodobo upozorňujú.



"Vo večerných hodinách totiž často nemajú možnosť získať liek predpísaný lekárom na pohotovosti, pretože lekárne sú v tom čase už zatvorené," upozornil pred časom vtedajší šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker.



Legislatívna zmena upravuje aj zriaďovanie verejných lekární. Svoje pôvodné plány však ministerstvo zmenilo a laici tak budú môcť viesť lekárne aj naďalej. Najprv uvažovalo nad tým, že by ich viedli iba farmaceuti. Pre obavy z protiústavnosti od neho upustilo.



Na Slovensku je momentálne približne polovica verejných lekární ovládaná laikmi. Lekáreň totiž môže v súčasnosti zriadiť akákoľvek právnická osoba, no musí v nej mať stanoveného odborného zástupcu, teda lekárnika s praxou. Odbornosť lekární sa má posilniť tak, že ich odborný zástupca prevezme na seba väčšiu zodpovednosť a bude mať viac povinností.



Zmena zákona o veterinárnej starostlivosti má zabezpečiť, aby sa zviera viac nepovažovalo za vec, ale za cítiacu bytosť. Zaviesť sa tiež majú opatrenia proti množiteľom, povinné čipovanie psov i opatrenia proti týraniu zvierat.



"Zviera už nebude definované ako vec, ale ako živý tvor, cítiaca bytosť. Systémovými opatreniami, povinnou evidenciou a čipovaním psov budeme bojovať proti množiteľom. Ide o historický krok smerom ku zlepšeniu postavenia zvierat v našej krajine. V oblasti ochrany zvierat sa týmto zákonom posunieme do kultúrneho sveta. Verím, že poslanci v Národnej rade budú taktiež vnímať nevyhnutnosť prijatia tohto zákona," uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nominantka SNS).



Svoje iniciatívy predložili aj poslanci, SNS napríklad navrhuje upraviť pravidlá pre určovanie počtov žiakov osemročných gymnázií. Chce určiť limit na žiakov. Právna norma nezakazuje prijímať aj viac žiakov, ale na vzdelávanie tých, čo budú nad limit, by nemali ísť peniaze zo štátneho rozpočtu.



Most-Híd chce zjednotiť pravidlá používania zábavnej pyrotechniky kategórií F2 a F3 a tiež zjednodušiť a sprehľadniť rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.



Opozícia sa nevzdáva myšlienky na predčasné voľby, a tak do parlamentu predložila návrh na skrátenie aktuálneho volebného obdobia. Parlamentné voľby by chcela 8. septembra. Na presadenie tohto návrhu nemá dosť hlasov.



Ústavným zákonom chce OĽaNO tiež dať parlamentným výborom vyšetrovacie právomoci. Na prijatie ústavného zákona treba podporu aspoň 90 poslancov. Ústavný zákon nedokáže schváliť bez pomoci opozície ani koalícia, keďže 90 hlasov nemá.



Okrem iného aj opozícia navrhuje zmeny v sociálnej oblasti či v školských zákonoch. SaS chce tiež napríklad vyhlásiť Žitný ostrov za chránenú vodohospodársku oblasť. Nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého zas navrhujú zmeny v Policajnom zbore.



Sledované budú aj dve mimoriadne zasadnutia Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Na prvé z nich v utorok napoludnie príde ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) referovať o kauze zavlečenia vietnamského podnikateľa do vlasti. Prípad sa Slovenska dotkol tým, že sme vietnamskej delegácii na časť cesty zapožičali náš vládny špeciál.



Druhé štvrtkové (17.5.) rokovanie bude opäť o modernizácii slovenskej armády. Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) bude opakovane poslancom vysvetľovať okolnosti vývoja obrnených transportérov, tentoraz však vo verejnom režime, teda aj za účasti novinárov.