Plénum sa vráti ku kauze vojenských tajných, Galko bude vysvetľovať

Bratislava 11. marca (TASR) - Návrat ku kauze ešte z čias vlády Ivety Radičovej čaká na poslancov už v utorok (13.3.) popoludní, kedy sa začína 28. schôdza Národnej rady SR. Jej prvým bodom je totiž rokovanie o závažných medializovaných skutočnostiach týkajúcich sa zneužívania Vojenského obranného spravodajstva údajne v prospech politickej strany SaS v období pôsobenia Ľubomíra Galka (SaS) vo funkcii ministra obrany.



Koalícia prišla s týmto návrhom ešte vo februári. V deň, keď sa o prípade malo hovoriť, však vyšli najavo informácie o Galkovom onkologickom ochorení. Parlament preto debatu odsunul na marec, aj keď Galko nesúhlasil a chcel veci svojim kolegom vysvetliť. Pripravený vystúpiť je aj teraz v utorok. "Vysvetlím to veľmi rýchlo a každý pochopí, o čo ide," avizoval.



Stále pritom platí výzva koalície, aby sa Galko vzdal postu predsedu Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, inak ho budú koaliční členovia ignorovať, čím tento výbor paralyzujú. Galko sám odstúpiť nemieni. Možnosťou tiež je, že ho odvolá väčšina pléna.



Na 28. schôdzi je zatiaľ zaradených 56 bodov. Druhý v poradí je prezidentom Andrejom Kiskom vetovaný zákon o radiačnej ochrane, ktorý okrem iného rieši poplatok na urgente v nemocnici pre tehotné ženy, zmierňuje podmienky preplácania liekov na výnimky z verejného zdravotného poistenia aj uloženie pokút za nepripojenie sa do elektronického zdravotníctva a tiež upravuje podmienky pri vykonávaní obhliadok mŕtvych tiel. Prezidentovi prekáža práve časť o obhliadkach.



Hlava štátu upozorňuje, že pri prehliadke mŕtveho tela sa majú uplatňovať od 15. marca tohto roka ustanovenia zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2020. Má preto vážne pochybnosti o súlade zákona s Ústavou SR. Odvoláva sa pritom na ústavu a rozhodnutie Ústavného súdu. Ustanovenie navrhuje prezident parlamentu zo schváleného zákona vypustiť.



Z dielne rezortu zdravotníctva pochádza návrh novely zákona o liekoch, podľa ktorého má fungovať v každom okrese minimálne jedna pohotovostná lekáreň. Otvorená má byť do 22.00 h. Lekárne majú byť k dispozícii tak dlho, ako budú otvorené ambulantné pohotovosti. "Je potrebné, aby existovala jedna pohotovostná lekáreň, ktorá bude držať službu," vysvetľoval v minulosti návrh šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD).



Na programe je aj návrh nového zákona o zájazdoch, ktorý má zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich pri kúpe zájazdov a spojených cestovných služieb a odstrániť nejasnosti a medzery v súčasne platnej právnej úprave. Podľa ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) sa rezort týmto zákonom snaží v rámci cestovného ruchu viac chrániť cestujúcich a ľudí, ktorí majú záujem cestovať.



"Zvyšujeme poistenie za cestovné zájazdy z 25 na 30 percent," vyčíslil. Zároveň sa podľa jeho slov definuje nový pojem "spojené služby cestovného ruchu". V súčasnosti sa totiž podľa ministra bežne stáva, že si turista kúpi prostredníctvom internetu letenku a k tomu si objedná ubytovanie alebo auto z požičovne.



V rámci schôdze sa bude rokovať aj o petícii občanov, ktorá bola do parlamentu podaná 6. februára. Jej cieľom je dosiahnuť stanovenie maximálneho veku pre odchod do starobného dôchodku na 64 rokov a vytvoriť zákonné možnosti pre skorší odchod do starobného dôchodku bez krátenia sumy dôchodku.