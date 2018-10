Poslanci NRSR budú rokovať dlhšie, skrátia si obedňajšie prestávky

Takýto priebeh schôdze v pondelok vyplynul z poslaneckého grémia. Potvrdiť ho ešte musí hlasovaním plénum.

Bratislava 15. októbra (TASR) - Blížiaca sa 35. schôdza Národnej rady (NR) SR, ktorá sa začína v utorok (16.10.) popoludní, bude mať neštandardný priebeh. Podobne ako viackrát v minulosti si poslanci skrátia dvojhodinové obedňajšie prestávky o polovicu, zasadať budú aj v pondelok, ktorý je tradične voľným dňom, a okrem piatka sa bude rokovať až do 20. namiesto do 19. hodiny. V niektoré dni bude vynechané hlasovanie o prerokovaných bodoch. TASR o tom informoval hovorca predsedu NR SR Tomáš Kostelník.



Proti takémuto postupu protestuje opozičné hnutie OĽaNO, podľa ktorého ide o systematickú dehonestáciou NR SR, a tým aj zastupiteľskej demokracie. Návrh predstaviteľov vládnej koalície skracovať riadne naplánovaný čas schôdze kvôli tomu, aby poslanci vládnej koalície mohli ísť domov, je podľa OĽaNO neprijateľný.



"Takisto je neakceptovateľné rušenie pravidelných hlasovaní a zavádzanie desaťhodinových rokovacích dní do neskorých večerných hodín, čo znižuje kvalitu diskusie a prijímanie legislatívy. Vládna koalícia následne musí opravovať lajdácky spracované zákony a vytvára pre ľudí zbytočnú záťaž," odkázalo hnutie OĽaNO.