Poslanci budú upozorňovať na porušovanie práv zraniteľných skupín

Bratislava 23. januára (TASR) - Komisia pre začleňovanie zraniteľných skupín do vzdelávania, práce a spoločnosti bude poslancov Národnej rady (NR) SR upozorňovať na prípady porušovania ich práv. Tiež bude analyzovať ich príčiny a ponúkať odborné východiská na prípravu potrebných opatrení. Novú komisiu schválili v stredu členovia parlamentného výboru pre ľudské práva a menšiny.



V komisii budú poslanci spolupracovať s externými odborníkmi v oblasti inklúzie. Komisia bude členom výboru pripravovať odborné podklady a stanoviská ku konkrétnym témam. Ako uviedla členka výboru Zuzana Zimenová (SaS), Slovensko čelí opakovane kritike Európskej komisie (EK) za pretrvávajúcu diskrimináciu rómskych žiakov. Podotkla, že EK začala voči SR konanie vo veci porušovania európskych smerníc v tejto oblasti, ktoré v prípade, že nenastane náprava, môže skončiť pre Slovensko finančnou sankciou.



"Zároveň sa na mňa ako na poslankyňu obracia množstvo ľudí s príbehmi, ktoré dokladujú ich bezvýchodiskovú situáciu. Úzko spolupracujem napríklad s rodičmi detí so zdravotným znevýhodnením a spoločne hľadáme systémové riešenia, ktoré podporia inklúziu v našich školách," vysvetlila Zimenová. Vznik komisie pri ľudskoprávnom výbore odôvodnila aj zodpovednosťou poslancov ponúkať v tejto oblasti konkrétne riešenia.



Členovia ľudskoprávneho výboru budú v priebehu nasledujúcich dní navrhovať do novozriadenej komisie členov z radov expertov. "Veľmi ma teší, že medzi odborníkmi, ktorí na moju ponuku pracovať v komisii kladne zareagovali, sú napríklad komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská, Vlado Rafeal z organizácie eduRoma či Jana Lowinski z Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením," dodala Zimenová.