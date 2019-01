Poslanci NR SR by mali riešiť odoberanie Matovičovho mandátu

Matovič vidí za predložením návrhu pokus odvrátiť pozornosť od káuz koalície. Zdá sa mu nefér trestať ho za živnosť, z ktorej nemal ani euro zisku a tržby.

Bratislava 26. januára (TASR) - Národná rada (NR) SR by sa mala na najbližšej schôdzi zaoberať odoberaním mandátu lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi pre jeho živnosť. Bod je v zatiaľ neschválenom návrhu programu 40. schôdze. Hovoriť by o ňom malo ešte pondelkové (28. 1.) poslanecké grémium. Opozičné strany ho odmietajú, Most-Híd zatiaľ nevie, čo urobí, a so Smerom-SD sa TASR zatiaľ spojiť nepodarilo. Predseda NR SR Andrej Danko (SNS) pred niekoľkými mesiacmi hovoril, že návrh nepredloží, pokiaľ nebude zhoda poslaneckého grémia. Jeho hovorca Tomáš Kostelník teraz uvádza, že Danko je povinný ho predložiť.



Matovič vidí za predložením návrhu pokus odvrátiť pozornosť od káuz koalície. "Mám pocit, že sa plagiátor s maznákom pri tretej fľaši zúfalí dohodli, že to musia niekomu vrátiť, a vybrali si mňa," uviedol Matovič, ktorému sa zdá nefér trestať ho za živnosť, z ktorej nemal ani euro zisku a tržby. "Ale nech si to užijú a verím, že im to ľudia spočítajú," povedal.



"Predseda NR SR Andrej Danko sa ohradzuje voči úmyselnému konaniu voči poslancovi Matovičovi, naopak, je povinný zaradiť tento bod na program schôdze," vyhlásil Kostelník. Dodal, že Danko dva roky žiadal o zaujatie stanoviska k tomuto bodu a o zmenu zákona. "Opozícia však nebola schopná konsenzu, naopak, namiesto konštruktívneho riešenia len kritizovala, najmä poslanec Poliačik," doplnil.



Opozícia bude proti tomuto bodu. "Budeme proti. Igor Matovič dostal hlasy od voličov a nie je možné, aby mu jeden Danko tento mandát, ktorý dostal od ľudí, odoberal," vyhlásil predseda Sme rodina Boris Kollár. Odoberať mandát za živnosť, z ktorej Matovič nemal ani euro, je podľa neho hlúposť. "Treba zmeniť zákon, aby sa pre takúto 'blbosť' nedal mandát odoberať," dodal.



Návrh nepodporí ani SaS. "Bola by to brutálna protiústavnosť, čo by sa diala. Ak chceme ísť cestou odoberania poslaneckého mandátu ako pri exposlancovi Gauliederovi, je to cesta búrania demokratických princípov štátu. Boli by sme proti, aj keby sa niekto pokúšal odobrať mandát získaný od voličov poslancovi Smeru," uviedla šéfka klubu SaS Natália Blahová.



Most-Híd bude mať v pondelok rokovanie klubu a jeho šéf Tibor Bastrnák zatiaľ nevedel povedať, ako sa strana v tomto prípade bude správať. Zdôrazňuje, že zákon má platiť pre každého rovnako. Dodáva, že aj keby grémium s predložením návrhu nesúhlasilo, predseda parlamentu ho do pléna dať môže.



Otázka Matovičovho mandátu je otvorená takmer dva roky. Strata poslaneckej stoličky mu hrozí pre opakované porušenie zákona o konflikte záujmov. Matovič sa ho dopustil tým, že dvakrát nemal pozastavenú živnosť. Podnikanie ústavný zákon zakazuje. Matoviča prvýkrát za nepozastavenú živnosť pokutoval parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v júni 2016. Napriek sankcii a vedomosti o nej Matovič o tri mesiace neskôr opäť nemal živnosť pozastavenú.



Za to mu už výbor navrhol odobrať mandát. O tom, či Matovič príde o kreslo, má rozhodnúť definitívne plénum. Zbavenie mandátu musia podporiť aspoň tri pätiny poslancov (aspoň 90 hlasov). Potrebné sú hlasy koalície aj opozície, ani jeden tábor totiž sám osebe nemá potrebný počet hlasov. Ak by k odobratiu mandátu Matovičovi došlo, poslanec sa môže obrátiť na Ústavný súd SR.